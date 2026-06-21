Tener mascotas en el hogar es una decisión que debe tomarse desde una mirada responsable, consciente e informada , ya que, aunque a muchas personas les emociona la idea de tener un animalito, es importante recordar que son seres vivos con necesidades y cuidados especiales.

Si estás pensando en adoptar, pero vives en un lugar donde las temperaturas bajan demasiado, es vital que consideres este aspecto a la hora de seleccionar un amigo peludo, ya que no todas las razas tienen la capacidad de vivir en ambientes fríos.

El frío no es un impedimento para llevar una nueva compañía a casa; sin embargo, el ambiente y el estilo de vida son dos de los factores más relevantes que se deben analizar al momento de buscar una mascota.

En el caso particular de los perros, existen múltiples razas cuya característica principal es su resistencia al frío.

¿Qué hace a una raza de perro resistente al frío?

Para que un perro pueda soportar bajas temperaturas, necesita ciertas características que lo ayuden a conservar el calor corporal. Entre las principales se encuentran el pelaje doble y denso, que actúa como aislante natural; una capa de grasa subcutánea, que ayuda a retener el calor; y en algunos casos, un cuerpo grande y musculoso , que favorece la conservación de la temperatura.

Además de lo físico, también influyen algunos comportamientos naturales, como buscar refugio o mantenerse cerca de otros para compartir calor.

Aunque estas razas tienen mayor resistencia al frío, todos los perros requieren cuidados adecuados según su entorno.

5 perros ideales si vives en un lugar con clima frío

Perro esquimal americano

Con su apariencia de pequeña bola de nieve, el perro esquimal americano es una de las razas que mejor se adapta a los ambientes fríos. Su doble capa de pelaje funciona como una protección natural contra el viento y las bajas temperaturas, además de darle su característica apariencia esponjosa.

Es un perro activo, juguetón y sociable, por lo que disfruta pasar tiempo al aire libre incluso durante los días más fríos. Su carácter cariñoso lo convierte en un excelente compañero para familias que buscan una mascota llena de energía y afecto.

Husky siberiano

El husky siberiano es una de las razas más representativas cuando se habla de perros resistentes al frío. Originario de Siberia, fue criado para tirar de trineos y recorrer grandes distancias en condiciones extremas.

Su doble capa de pelaje le permite protegerse de la nieve y las bajas temperaturas, mientras que su gran energía hace que sea un perro ideal para personas activas que disfrutan realizar caminatas o actividades al aire libre.

Además de su resistencia física, el husky destaca por su personalidad amigable e independiente, convirtiéndose en un compañero muy especial.

San Bernardo

El san bernardo es conocido mundialmente por su historia como perro de rescate en las montañas suizas. Su gran tamaño, cuerpo robusto y pelaje abundante le permiten soportar ambientes con temperaturas bajas.

Aunque es un perro grande, suele tener un carácter tranquilo, protector y muy cariñoso con su familia. Es una raza ideal para quienes buscan un compañero leal, aunque requiere suficiente espacio para moverse cómodamente.

Alaskan malamute

El alaskan malamute es un perro fuerte y resistente que fue criado en Alaska para realizar trabajos pesados bajo condiciones de frío extremo.

Su pelaje denso funciona como una barrera contra las bajas temperaturas, mientras que su musculatura le permite desempeñar actividades demandantes. Es una raza que disfruta la naturaleza y necesita ejercicio constante para mantenerse saludable y feliz.

Por su carácter leal y amigable, es un excelente compañero para personas aventureras que buscan compartir actividades al aire libre.

Samoyedo

El samoyedo es fácilmente reconocible por su pelaje blanco y esponjoso, que le da una apariencia similar a la de un oso polar. Sin embargo, detrás de su apariencia se encuentra una raza especialmente preparada para vivir en climas fríos.

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Originario de Siberia, fue utilizado por pueblos nómadas para tirar de trineos y mantenerse cálido durante las noches heladas. Su abundante pelaje lo protege de las bajas temperaturas y su personalidad juguetona y sociable lo convierte en una excelente opción para familias, incluso aquellas con niños.

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