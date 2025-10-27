Halloween 2025: disfraces más buscados según Frightgeist de Google Trends

Cada mes de octubre, el interés por los disfraces crece en todo el mundo debido a las celebraciones por Halloween, y Google Trends ofrece una radiografía clara de lo que está marcando tendencia: del mismo modo ocurre este año, por si necesitas ideas. A través de su herramienta Frightgeist, el equipo de datos de Google dio a conocer los disfraces más populares de 2025 en Estados Unidos, así como las búsquedas locales en distintas regiones del país, y que, claro, pueden ayudar a tener una idea de lo que uno puede ponerse en caso de estar en blanco.

Según la información más reciente de Google Trends, los fanáticos de Halloween están apostando por personajes inspirados en el K-Pop, películas animadas y clásicos del cine y la televisión de este año, con la inclusión de personajes que reflejan los temas de moda en el entretenimiento.

Disfraces más populares de Halloween 2025

De acuerdo con Frightgeist, el disfraz más buscado en 2025 es el de Rumi, personaje de "K-Pop Demon Hunters", que encabeza el listado por encima de otros protagonistas del mismo universo como Zoey, Mira, Jinu y Baby Saja. Estos disfraces destacan por su estética colorida, un tanto involucrada con el tema del Halloween, y detalles como las trenzas, el cabello morado y los suéteres con rombos, muy buscados este año.

En el Top-25 de Google también aparecen personajes relacionados con videojuegos y películas, como Chicken Jockey de Minecraft, que alcanzó récords de búsqueda tras el estreno de la película del famoso juego.

Otros disfraces en tendencia incluyen al muñeco de moda, el Labubu; personajes como Elphaba y Glinda de Wicked, así como clásicos modernos como Wednesday Addams (Merlina, para los conocedores en español mexicano), Donnie Darko, Lord Farquaad y Cleo de Nile de Monster High.

En la categoría de superhéroes, Supergirl y Superman volvieron a aparecer.

¿Cómo se elabora la lista de Google Trends que aparece en Frightgeist?

Google Trends explicó que las listas de tendencias se basan en una comparación interanual del interés de búsqueda en septiembre de 2025 frente al mismo mes de 2024. Los datos reflejan las consultas realizadas solo en Estados Unidos y se actualizan cada año con los términos más populares relacionados con "disfraz", "maquillaje" y accesorios de Halloween.

Los 25 disfraces de Halloween más buscados según Frightgeist de Google Trends

Rumi (de KPop Demon Hunters) Zoey (de KPop Demon Hunters) Mira (de KPop Demon Hunters) Jinu (de KPop Demon Hunters) Baby Saja (de KPop Demon Hunters) Chicken Jockey (de Minecraft) Labubu Derpy the Tiger (de KPop Demon Hunters) Elphaba (de Wicked) The Lorax Hamilton Nightwing Nurse (de Silent Hill) Toothless (Chimuelo, de Cómo entrenar a tu dragón) Glinda (de Wicked) Ladybug Gabby (de Gabby's Dollhouse) Supergirl Superman Donnie Darko Founding Father Pyramid Head Wednesday Addams Cleo de Nile (de Monster High) Lord Farquaad (de Shrek)

En México, los trajes más buscados según Google Trends son:

Max (De Goofy) Catrín/Catrina Confi (De Huevo Cartoon) Santos (de la religión) Pirata La Purga (La película) Araña Sally (Del extraño mundo de Jack) Hombres de negro (La película) Merlina Addams

