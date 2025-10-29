Estas son las cosas que NO debes poner en una ofrenda de Día de Muertos

El Día de Muertos 2025 se encuentra a la vuelta de la esquina, y para celebrar esta emblemática festividad mexicana, las familias ya comienzan a montar sus altares de muertos. En estas estructuras, artículos como un vaso de agua, alimentos y flores de cempasúchil son indispensables, sin embargo, desde la perspectiva del catolicismo, algunos elementos no deberían incluirse.

Para la Iglesia Católica, la visita de los fieles difuntos no es literal, sino simbólica, por lo que promueve un sentido espiritual y cristiano de esta tradición, enfocado, sobre todo, en la memoria y en la oración por el alma del difunto.

En otras palabras, la Iglesia rechaza que esta tradición sea una celebración a la muerte en sí misma. Desde esta perspectiva, colocar elementos terrenales en el altar no tendría sentido.

¿Qué elementos no se deben incluir en el Altar de Muertos, según la Iglesia Católica?

La Iglesia católica desaconseja incorporar elementos al Altar de Muertos que no se encuentren al margen de sus principios. Ya que el clero promueve un sentido estrictamente espiritual para esta festividad, no ve con buenos ojos agregar estos productos:

Comida: la Iglesia no considera que los muertos necesiten comida terrenal.

Calaveritas de azúcar: porque hacen alusión a la muerte como un personaje.

Pan de muerto: este alimento tiene su origen en el mundo prehispánico, y simboliza el cráneo y los huesos de los difuntos. El significado no coincide con el del pan eucarístico, que simboliza el cuerpo de Cristo.

Bebidas alcohólicas: como el tequila, la cerveza o cualquier otro tipo de licor, ya que los difuntos no tienen necesidad de ellas.

En los altares, la Iglesia aconseja colocar imágenes religiosas como cruces, y figuras de santos para manifestar la fe. Asimismo, permite poner velas, que simbolizan luz y esperanza, flores y agua. También se debe incluir una fotografía del difunto y un recuerdo de él, con el objetivo de fomentar la oración por su alma.

MB