¿Por qué es más efectivo usar una alcancía transparente para ahorrar?

Aunque ahorrar, en primera instancia, se mire como una misión casi imposible, considerando los tiempos violentos y de crisis económica que rodean a México. A veces, guardar 1 peso o 5 en una alcancía, de preferencia transparente, puede marcar la diferencia. En esta nota te contamos el porqué.

De acuerdo con la conductora de UnoTV, Maggie Hegyi, poder ver el dinero mientras lo ahorras, puede marcar una clara diferencia, ya que, hay ciertas implicaciones psicológicas detrás.

¿Por qué usar una alcancía transparente para ahorrar?

Ser consciente del progreso económico

Siempre que miras algo que te gusta o te emociona, el cerebro libera dopamina —el neurotransmisor del placer—, lo que te impulsa a buscar como un poseso aún más, tal es el caso de ver ese montoncito de monedas y billetes. Solo querrás más.

Reforzar el hábito

Ahorrar pasará a ser casi un juego visual, pues cada moneda depositada te supondrá una pequeña victoria y un recordatorio de que cumples con tu objetivo.

Evitar los gastos hormiga, o sea, los impulsivos

Sí, las monedas se mantendrán a la vista, pero no a tu alcance. Además, sacarlas te implicará romper la alcancía, en caso de que sea de cristal, lo cual te hará pensártela dos veces antes de gastar dinero que no tienes de sobra en un Labubu que no necesitas.

Perfecta para metas a corto plazo

Una alcancía así te será idónea para objetivos muy concretos, como en el caso de un viaje, un regalo o algún capricho propio.

AO

