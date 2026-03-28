La dermatitis perioral no se cura, pero es posible controlarla mediante un tratamiento indicado por el especialista, además de los autocuidados que podemos llevar en casa.

"La dermatitis perioral es una afección muy común que, sobre todo, se presenta casi exclusivamente en las mujeres. Y justamente, como su nombre lo dice, es la inflamación de la piel, afectando el área de los labios (en las comisuras, el labio inferior, mentón y, en algunas ocasiones, el labio superior)", explica el Dr. Llibrán Rodríguez, dermatólogo y tricólogo certificado.

Dicho trastorno aparece de manera gradual: las pápulas comienzan a salir poco a poco, lo que hace que se confunda con brotes de acné. Al cabo de unos días, el cuadro evoluciona y no se desaparece con cualquier producto porque requiere un tratamiento especializado .

De acuerdo con el dermatólogo, quien dedica sus redes sociales a informar sobre la importancia del cuidado de la piel, "tiende a arder, tiende a dar un poquito de comezón, se tienden a ver rojos los comedones. Posteriormente, pueden llegar a aparecer algunas pápulas, es decir, lesiones de tipo pequeño".

¿Por qué sale la dermatitis perioral?

Entonces, surge la pregunta: ¿por qué sale la dermatitis perioral? No hay una causa clara; de hecho, es un conjunto de factores hormonales, predisposición genética e incluso factores ambientales .

Al respecto, el Dr. Llibrán Rodríguez detalla que "la medicina todavía no puede afirmar cuáles son las causas específicas; sin embargo, hay varios factores que están asociados . Una de las teorías es que, en la boca, como comemos por ahí, estamos en contacto con muchos químicos de los alimentos o de repente utilizamos algunos productos irritantes (como las pastas de dientes). Otra teoría es que pequeños parásitos del área de la saliva, que son parte de nuestra flora bucal, empiezan a colonizar la piel e inflamarla".

¿Cuáles son los síntomas de la dermatitis perioral?

Aunque a simple vista parezcan erupciones inofensivas, la dermatitis perioral tiene sus síntomas muy característicos:

Enrojecimiento alrededor de la boca que puede extenderse a la nariz y los ojos.

Pápulas o pústulas llenas de líquido.

Sensación de ardor.

Resequedad y descamación en las zonas afectadas.

Irritación en cualquier contacto con la piel.

Tras reconocer los síntomas, el siguiente paso es acudir a una cita para recibir una valoración médica .

"Las recomendaciones que damos cuando el paciente, por ejemplo, viene a la consulta es que suspenda todos los cosméticos que esté utilizando, primero para descartar que sea una reacción alérgica", detalla el dermatólogo.

Además, es importante mencionar que algunas mujeres asocian la aparición de las pústulas de la dermatitis perioral con la llegada de la menstruación. Por ello, es importante visitar a un experto para descartar factores y encontrar qué la provoca.

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