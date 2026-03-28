¡Protege a tu perro o gato de la ceniza volcánica con estos valiosos tips!

Advierten que la ceniza volcánica puede ocasionar conjuntivitis y problemas respiratorios en las mascotas

Por: SUN .

Un buen consejo es evitar que tu perrito o gato esté al aire libre durante la contingencia. ESPECIAL/PIXABAY

Hace unos días, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México emitió una alerta por posible caída de ceniza volcánica, lo que disparó las búsquedas sobre qué hacer en estos casos, sobre todo cuando se trata de las mascotas.

¿Cómo evitar que la ceniza volcánica afecte a tus mascotas?

En un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó que la ceniza volcánica también es dañina para los animales de compañía, por lo que compartió unos tips muy útiles con los que puedes proteger a tu perrito o gatito sin gastar mucho y en tu propia casa: ¡estos son!

     
  • Deja dormir a tu perrito o gato dentro de casa.
  • Evita en la medida de lo posible que el animal permanezca en exteriores en presencia de ceniza.
  • Protege bebederos y platos de comida.
  • Limpia nariz, ojos y hocico con un trapo húmedo.
  • Si es necesario, cepilla su pelaje antes de que tu mascota entre a casa.
  • Proporciona abundante agua limpia y fresca, y cámbiala constantemente.
  • Si tu mascota presenta estornudos, secreción nasal, tos u ojos rojos, es necesario acudir con el veterinario.

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM recordó que la ceniza volcánica puede ocasionar conjuntivitis y problemas respiratorios en los animales, y por este motivo es importante seguir esas medidas.

