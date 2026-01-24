Gordofobia en México: el peligro oculto de elogiar la delgadez

La gordofobia es un fenómeno que afecta a todos. Se trata de una idea interiorizada que parte del fundamento sobre el valor de la delgadez que, como resultado, ofrece un trato violento a las personas que no representan este ideal. Aquí más detalles:La forma en la que nos expresamos de nuestro cuerpo y de los demás está directamente relacionado con el autoconcepto, afirman los especialistas. Pero los estereotipos, como el de la delgadez como sinónimo de belleza, afectan directamente a este propósito.Por tal razón psicoterapeutas señalan que deconstruir estas ideas introyectadas forman parte de una proyecto para vivirnos mejor, más conformes y felices con nuestros cuerpos, y ser más amables con los demás.Aquí algunas recomendaciones para cambiar la percepción de nuestros cuerpos:Para concluir, la psicóloga Mia Hungría, sugiere especialmente a las mujeres, dejar de utilizar frases que refuercen la delgadez como ideal, como "has adelgazado, te ves bien" y optar por elogios que valoren cualidades más profundas, ya que es crucial que la sociedad avance hacia un modelo de belleza más inclusivo y realista, que celebre las diferentes formas y tamaños del cuerpo humano y que fomente una relación más saludable con la alimentación y la imagen corporal.De acuerdo a psicoterapeutas, la gordofobia parte de la suposición que un cuerpo delgado es sinónimo de belleza y salud, por lo que se impone como un ideal que hay que perseguir, dejando de lado las formas de otros cuerpos y emitiendo juicios, burlas o discriminación para quienes salen de este lineamiento.En otras palabras, es la violencia que se ejerce al realizar imputaciones morales a los cuerpos que no son delgados.La paradoja de esta radica en que el sobrepeso o la obesidad no representa más riesgo que los intentos continuos por bajar de peso a través de prácticas no médicas. Por lo menos, no se cuentan con evidencia sobre esto.Con información de SUN* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA