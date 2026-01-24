Estos son los 3 frutos secos con más proteína, según expertos

Los alimentos de origen natural siempre van a liderar cualquier recomendación médica en torno a su aporte de minerales, vitaminas, proteína y fibra. Aquí se destacan las frutas, verduras, cereales y legumbres, por lo que podemos mantener una alimentación muy variada y nutritiva al mismo tiempo, sin necesidad de hacer grandes gastos económicos.

Al hablar de los nutrientes que los alimentos aportan, las proteínas se presentan como grandes moléculas de aminoácidos son necesarias para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento del cuerpo y para reparar y reemplazar los tejidos gastados o dañados, así como para producir enzimas metabólicas y digestivas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

La Fundación Española del Corazón precisa que la ingesta diaria recomendada de proteínas es de 2 ó 3 raciones de alimentos ricos en estas . En este punto, te contaremos sobre tres alimentos ideales para sumar proteínas y tener más energía, además de beneficiar con sus nutrientes a la salud de manera integral.

Los alimentos que se destacan por su aporte de proteínas son los frutos secos maní, almendra y pistacho . Estos productos son muy beneficiosos para la salud por su contenido nutricional, según la dietista Novella Lui.

Maní : aporta 25.8 gramos de proteínas por cada 100 gramos , según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Además, contiene ácidos grasos monoinsturados, ácidos grasos insaturados, fibra, fósforo, potasio, zinc, magnesio, niacina, tiamina, folatos, vitamina E y vitamina B6 , según la Fundación Española de la Nutrición.

: , según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Además, , según la Fundación Española de la Nutrición. Almendra : este alimento aporta 21.2 gramos de proteínas por cada 100 gramos y contiene grasas saludables, fibra, calcio, magnesio, potasio, zinc, fósforo, vitaminas E y B2 , según la Academia Española de Nutrición y Dietética.

: este alimento , según la Academia Española de Nutrición y Dietética. Pistacho : este fruto seco aporta 21 gramos de proteínas por cada 100 gramos y contiene vitamina E, folatos, calcio, magnesio, zinc, potasio y fósforo, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México.

