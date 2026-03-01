FDA recomienda NO lavar frutas y verduras con jabón por esta razón

Lavar frutas y verduras antes de consumirlas es una práctica fundamental para reducir suciedad, residuos y riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos. Sin embargo, dentro de los consejos de higiene alimentaria circula la pregunta: ¿debo usar jabón o detergente para lavarlas? La respuesta clara de las autoridades de salud, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), es no.

¿Por qué no se debe usar jabón para lavar frutas?

CANVA

Aunque pueda parecer que lavar frutas con jabón puede eliminar mejor los gérmenes o residuos, la FDA y otros expertos en seguridad alimentaria no recomiendan usar jabón doméstico, detergente, lejía u otros productos de limpieza para este fin.

Esto se debe principalmente a que:

Los productos de limpieza no están diseñados ni aprobados para uso directo en alimentos. Los jabones y detergentes contienen surfactantes, fragancias, colorantes y otras sustancias que no han sido evaluadas para la ingestión humana.

Las frutas y verduras son superficies porosas. Esto significa que pueden absorber residuos de jabón incluso después de una buena aclarada, dejando restos químicos en el alimento que pueden provocar malestar gastrointestinal o irritación.

Enjuagar con agua corriente es suficiente para reducir la mayoría de contaminantes superficiales. El agua elimina suciedad visible y la fricción (frotar con la mano o un cepillo) ayuda a desprender partículas adheridas, sin necesidad de productos adicionales.

¿Entonces qué debo hacer?

La FDA recomienda estos pasos simples pero eficaces para lavar frutas y verduras antes de comerlas:

Lávate las manos con agua y jabón antes de manipular alimentos.

Enjuaga la fruta y verdura bajo agua corriente fría. Mueve suavemente la superficie con la mano o un cepillo limpio.

Seca los productos con un paño limpio o toalla de papel. Esto ayuda a eliminar cualquier bacteria residual.

Para frutas muy duras o con cáscaras robustas (como melones o pepinos), puedes usar un cepillo de cerdas suaves para eliminar la tierra o polvo.

Mitos vs. realidad

Mito: “El jabón elimina más bacterias que solo agua.”

Realidad: Aunque el jabón es excelente para limpiar superficies inertes como platos, no está formulado para alimentos y puede quedarse atrapado en la fruta. El agua con fricción es el método recomendado.

Mito: “Si no puedo ver suciedad, no hace falta lavar.”

Realidad: Aunque no siempre se vea, frutas y verduras pueden tener polvo, tierra o microorganismos. Por eso siempre se recomienda un enjuague antes de comer, cortar o pelar.

Nunca uses jabón doméstico, detergente o productos de limpieza para lavar frutas o verduras. Lávalos con agua corriente y, si es necesario, frota suavemente con la mano o un cepillo limpio. La recomendación de la FDA es clara: el agua sola es más segura y suficiente, y el jabón podría dejar residuos que te enfermen.

Si bien puede parecer que más limpieza siempre es mejor, en este caso “menos es más”: evita el jabón y prioriza un enjuague con agua para disfrutar de tus frutas y verduras de forma segura.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB