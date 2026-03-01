FDA recomienda NO lavar frutas y verduras con jabón por esta razón

Lavar frutas y verduras antes de consumirlas es una práctica fundamental para reducir suciedad, residuos y riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos. Sin embargo, dentro de los consejos de higiene alimentaria circula la pregunta: ¿debo usar jabón o detergente para lavarlas? La respuesta clara de las autoridades de salud, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), es no.Aunque pueda parecer que lavar frutas con jabón puede eliminar mejor los gérmenes o residuos, la FDA y otros expertos en seguridad alimentaria no recomiendan usar jabón doméstico, detergente, lejía u otros productos de limpieza para este fin.Esto se debe principalmente a que:Los productos de limpieza no están diseñados ni aprobados para uso directo en alimentos. Los jabones y detergentes contienen surfactantes, fragancias, colorantes y otras sustancias que no han sido evaluadas para la ingestión humana.Las frutas y verduras son superficies porosas. Esto significa que pueden absorber residuos de jabón incluso después de una buena aclarada, dejando restos químicos en el alimento que pueden provocar malestar gastrointestinal o irritación.Enjuagar con agua corriente es suficiente para reducir la mayoría de contaminantes superficiales. El agua elimina suciedad visible y la fricción (frotar con la mano o un cepillo) ayuda a desprender partículas adheridas, sin necesidad de productos adicionales.La FDA recomienda estos pasos simples pero eficaces para lavar frutas y verduras antes de comerlas:Para frutas muy duras o con cáscaras robustas (como melones o pepinos), puedes usar un cepillo de cerdas suaves para eliminar la tierra o polvo.Nunca uses jabón doméstico, detergente o productos de limpieza para lavar frutas o verduras. Lávalos con agua corriente y, si es necesario, frota suavemente con la mano o un cepillo limpio. La recomendación de la FDA es clara: el agua sola es más segura y suficiente, y el jabón podría dejar residuos que te enfermen.Si bien puede parecer que más limpieza siempre es mejor, en este caso “menos es más”: evita el jabón y prioriza un enjuague con agua para disfrutar de tus frutas y verduras de forma segura.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB