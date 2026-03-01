Neumococo: qué es, síntomas y cómo prevenir el contagio

El neumococo es una bacteria llamada Streptococcus pneumoniae que puede causar diversas infecciones, algunas leves y otras potencialmente graves. Es una de las principales causas de enfermedades respiratorias y también puede afectar otras partes del cuerpo.

Esta bacteria se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o incluso al hablar. Muchas personas pueden portar el neumococo en la nariz o la garganta sin presentar síntomas, pero en ciertos casos puede invadir el organismo y provocar enfermedad.

¿Qué enfermedades puede causar?

El neumococo puede generar distintos tipos de infecciones, entre ellas:

Neumonía: infección de los pulmones.

Otitis media: infección del oído, frecuente en niños.

Sinusitis: inflamación de los senos paranasales.

Meningitis: infección de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.

Bacteriemia o sepsis: infección en la sangre.

Cuando la bacteria invade zonas normalmente estériles como la sangre o el cerebro, se habla de enfermedad neumocócica invasiva, que requiere atención médica urgente.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas pueden variar dependiendo del tipo de infección que cause el neumococo.

En caso de neumonía:

Fiebre alta

Tos con flema

Dolor en el pecho al respirar

Dificultad para respirar

Escalofríos

En caso de otitis:

Dolor de oído

Fiebre

Irritabilidad en niños pequeños

Dificultad para dormir

En caso de meningitis:

Fiebre intensa

Dolor de cabeza fuerte

Rigidez en el cuello

Sensibilidad a la luz

Confusión o somnolencia

En caso de bacteriemia:

Fiebre alta

Escalofríos

Cansancio extremo

Ritmo cardíaco acelerado

¿Quiénes tienen mayor riesgo?

Aunque cualquier persona puede infectarse, los grupos más vulnerables son:

Niños menores de 5 años

Adultos mayores de 60 o 65 años

Personas con enfermedades crónicas (diabetes, problemas pulmonares o cardíacos)

Personas con sistema inmunológico debilitado

¿Se puede prevenir?

Sí. Existen vacunas que protegen contra varios tipos de neumococo y reducen significativamente el riesgo de enfermedad grave. La vacunación es especialmente importante en niños pequeños, adultos mayores y personas con factores de riesgo.

Además, medidas como el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser y evitar el contacto cercano con personas enfermas ayudan a disminuir la transmisión.

El neumococo es una bacteria común que puede causar desde infecciones leves hasta enfermedades graves como neumonía o meningitis. Reconocer los síntomas y acudir al médico ante señales de alarma es fundamental, especialmente en personas vulnerables. La vacunación y la prevención siguen siendo las herramientas más efectivas para reducir el impacto de esta bacteria.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB