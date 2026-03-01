Neumococo: qué es, síntomas y cómo prevenir el contagio

El neumococo es una bacteria llamada Streptococcus pneumoniae que puede causar diversas infecciones, algunas leves y otras potencialmente graves. Es una de las principales causas de enfermedades respiratorias y también puede afectar otras partes del cuerpo.Esta bacteria se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o incluso al hablar. Muchas personas pueden portar el neumococo en la nariz o la garganta sin presentar síntomas, pero en ciertos casos puede invadir el organismo y provocar enfermedad.El neumococo puede generar distintos tipos de infecciones, entre ellas:Cuando la bacteria invade zonas normalmente estériles como la sangre o el cerebro, se habla de enfermedad neumocócica invasiva, que requiere atención médica urgente.Los síntomas pueden variar dependiendo del tipo de infección que cause el neumococo.En caso de neumonía:En caso de otitis:En caso de meningitis:En caso de bacteriemia:Aunque cualquier persona puede infectarse, los grupos más vulnerables son:Sí. Existen vacunas que protegen contra varios tipos de neumococo y reducen significativamente el riesgo de enfermedad grave. La vacunación es especialmente importante en niños pequeños, adultos mayores y personas con factores de riesgo.Además, medidas como el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser y evitar el contacto cercano con personas enfermas ayudan a disminuir la transmisión.El neumococo es una bacteria común que puede causar desde infecciones leves hasta enfermedades graves como neumonía o meningitis. Reconocer los síntomas y acudir al médico ante señales de alarma es fundamental, especialmente en personas vulnerables. La vacunación y la prevención siguen siendo las herramientas más efectivas para reducir el impacto de esta bacteria.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB