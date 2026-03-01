El arroz es uno de los acompañantes más comunes en la cocina mexicana. Aunque normalmente se prepara con agua, existen otras maneras de prepararlo para realzar su sabor y mantener su textura suave.

En lugar de agua, los expertos recomiendan agregar este ingrediente que, además de darle a cada grano un toque único, aporta numerosos nutrientes.

¿Qué ingrediente sustituye el agua en la receta del arroz?

Un artículo publicado en la revista Tua Saudé, de la nutricionista Tatiana Zanin, explica que el arroz blanco es un cereal rico en carbohidratos, cuya principal función es aportar energía al organismo. También es rico en aminoácidos, vitaminas y minerales esenciales para la salud.

De acuerdo con la especialista, su consumo se recomienda para la mayoría de las personas, sobre todo en aquellas que tienen problemas digestivos como gastritis, reflujo, acidez, diarrea o problemas en el colon. Esto se debe a que es más fácil de digerir que otros alimentos con fibra.

Aunque hay infinidad de recetas para prepararlo, durante los últimos días se ha viralizado una versión que propone el Chef José Ramón Castillo, donde recomienda sustituir el agua con caldo de pollo.

Por medio de un video en su canal de YouTube, el experto sugiere incorporar caldo de pollo y mantequilla en el proceso de cocción.

¿Cómo hacer arroz blanco con caldo de pollo y mantequilla?

Ingredientes:

2 tazas de caldo de pollo (480 ml)

1 taza de arroz blanco lavado (190–200 g)

3 cucharadas de mantequilla (45 g)

1 zanahoria (60–80 g)

1 pieza de apio (40–50 g)

1 diente de ajo grande (5–7 g)

1 pedazo de cebolla (50–70 g)

Procedimientos:

Pela la zanahoria y córtala en cubos pequeños.

Lava el apio y córtalo del mismo tamaño que la zanahoria.

Pica finamente la cebolla y el ajo.

Calienta una cacerola a fuego medio y derrite la mantequilla. Añade la cebolla y el ajo, y sofríe hasta que la cebolla se vuelva transparente.

Incorpora en la cacerola la zanahoria y el apio, cocinando por 2 minutos mientras se mezclan constantemente.

Agrega el arroz lavado y revuelve para que absorba los sabores de la mantequilla y las verduras.

Vierte 2 tazas de caldo de pollo en la cacerola y ajusta la sal si es necesario. Tapa la cacerola y baja el fuego al mínimo; cocina durante 7 minutos sin destapar.

Apaga la estufa y no retires la cacerola; el calor residual terminará de cocer el arroz.

Deja reposar el arroz 10 minutos, removiendo los granos después de 5 minutos para que se cocine de manera uniforme.

Después de otros 5 minutos, tu arroz blanco estará listo para servir.

Preparar arroz blanco con caldo de pollo y mantequilla, en lugar de agua y aceite, transforma un acompañante tradicional a un plato aromático, suave y lleno de sabor.

