El arroz es uno de los acompañantes más comunes en la cocina mexicana. Aunque normalmente se prepara con agua, existen otras maneras de prepararlo para realzar su sabor y mantener su textura suave.En lugar de agua, los expertos recomiendan agregar este ingrediente que, además de darle a cada grano un toque único, aporta numerosos nutrientes.Un artículo publicado en la revista Tua Saudé, de la nutricionista Tatiana Zanin, explica que el arroz blanco es un cereal rico en carbohidratos, cuya principal función es aportar energía al organismo. También es rico en aminoácidos, vitaminas y minerales esenciales para la salud.De acuerdo con la especialista, su consumo se recomienda para la mayoría de las personas, sobre todo en aquellas que tienen problemas digestivos como gastritis, reflujo, acidez, diarrea o problemas en el colon. Esto se debe a que es más fácil de digerir que otros alimentos con fibra.Aunque hay infinidad de recetas para prepararlo, durante los últimos días se ha viralizado una versión que propone el Chef José Ramón Castillo, donde recomienda sustituir el agua con caldo de pollo.Por medio de un video en su canal de YouTube, el experto sugiere incorporar caldo de pollo y mantequilla en el proceso de cocción.Ingredientes:Procedimientos:Preparar arroz blanco con caldo de pollo y mantequilla, en lugar de agua y aceite, transforma un acompañante tradicional a un plato aromático, suave y lleno de sabor.