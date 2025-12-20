Evita riesgos; esta es la mejor forma para abrigarte ante el frío

El frío la temporada puede resultar potencialmente peligroso para la salud, por eso es importante abrigarse y saber cómo hacerlo.

Ropa especial para abrigarse y de cama, ejercicios físicos y de respiración, así como una alimentación con alto contenido calórico permitirán sobrellevar esta época de frío y evitar enfermedades respiratorias y dolores musculares o articulares , señalaron especialistas.

Además de una alimentación rica en vitamina C, es importante prevenir el enfriamiento y no esperar a que los dientes y el cuerpo tiriten o la piel se ponga "chinita", pues las consecuencias para la salud y para el bolsillo pueden ser costosas.

Es importante vestirse con varias capas de ropa que atrapen el calor, pero que ayuden a prevenir la sudoración , porque eso hará que se sienta más frío.

Se sugiere utilizar una prenda que vaya ceñida al cuerpo, elaborada con un material que se seque rápido como el poliéster, la seda o cualquier tela sintética.

Después de ello, es recomendable usar una blusa de manga larga, un suéter con botones al frente o un chaleco, para rematar con un abrigo y una bufanda.

Para la cama, los especialistas subrayan la necesidad de contar con varias mantas, principalmente de unas sábanas de franela, sobre las cuales ayudaría colocar una cobija esponjada o edredón, y encima otras frazadas delgadas.

En caso de que la cabecera o la propia cama estén apoyadas en la pared, recomendó separarla unos centímetros , sobre todo si la recámara da hacia el exterior, a fin de que evitar que el frío llegue de manera más directa.

También sugirieron algunas técnicas de respiración para elevar la temperatura corporal a 38 grados, lo cual se logra al inhalar de manera profunda mientras al exhalar se contraen los músculos abdominales y pélvicos para que la parte inferior del vientre "se infle".

Se recomienda realizar al menos 15 minutos de ejercicio corporal , que puede ir desde estiramientos y saltos, yoga o un poco de baile.

