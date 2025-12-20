El grano que es un escudo natural contra los coágulos

La alimentación balanceada es uno de los hábitos que los especialistas aconsejan incorporar a nuestras vidas y es que esta permite, entre muchos otros beneficios, mejorar la circulación sanguínea, un proceso sumamente necesario que garantiza el suministro de oxígeno y nutrientes a nuestros tejidos y órganos, al tiempo que ayuda a eliminar las toxinas y productos de desecho, de acuerdo a la Clínica Vascular Marbella (España).

Siempre que adecuemos nuestra alimentación priorizando los nutrientes que incorporamos a nuestro cuerpo estaremos contribuyendo al mejoramiento de nuestra salud. Nuestro bienestar puede verse afectado por qué comemos, en qué cantidad, de qué calidad y con qué frecuencia, remarca la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

Comer de manera saludable es importante para disminuir el riesgo de padecer diversas enfermedades y es que una alimentación balanceada garantiza que el organismo se desarrolle y mantenga saludable, señala la Clínica Ciudad del Mar (Chile). Informarnos sobre lo que comemos resulta muy necesario para saber de qué manera protegernos.

Un grano muy beneficioso

En este marco, uno de los temas que preocupan al mundo de la ciencia con respecto a la circulación sanguínea es la formación de coágulos, una masa que se forma cuando las plaquetas, proteínas y células de la sangre se pegan entre sí , describe el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (Estados Unidos). Estos coágulos pueden formarse en donde no deberían por lo que son peligrosos y pueden causar serios problemas de salud.

Al respecto, existe un grano que previene coágulos y ayuda a una circulación sanguínea eficiente. Se trata de la quinoa , un producto muy fácil de incluir en nuestra alimentación y que tiene muchos beneficios para la salud debido a su contenido de proteínas, lípidos, hidratos de carbono, fibra, hierro, magnesio, zinc, potasio, vitamina B2 y ácido fólico, de acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Debido a sus nutrientes, la quinoa colabora en el control del colesterol, mejorando la circulación sanguínea y previniendo la formación de coágulos . Se trata de un alimento que ayuda a reducir la presión arterial y mejora la salud de los vasos sanguíneos por lo que previene muchas enfermedades relacionadas con el corazón .

OA