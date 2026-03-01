Estudios vinculan preeclampsia con cambios vasculares años después del embarazo

Dos estudios realizados por el Instituto de Investigación Sant Pau revelan que la preeclampsia está vinculada con alteraciones duraderas en la función de los vasos sanguíneos, así como con señales leves de estrés en el corazón y los riñones entre tres y seis años después del embarazo, incluso en mujeres que no presentan síntomas evidentes.

Las investigaciones buscan profundizar en las causas del mayor riesgo cardiovascular observado en mujeres que han padecido esta complicación durante la gestación. Aunque esta relación ya era conocida, hasta ahora no se habían definido con claridad los mecanismos biológicos que la explican.

"Hasta ahora, sabíamos que existía un mayor riesgo a largo plazo, pero faltaban datos que ayudaran a entender qué cambios persisten y en qué órganos", explica en un comunicado el autor de ambos trabajos, el doctor Pablo García Manau.

El primer estudio, publicado en la revista científica Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, con 354 mujeres analizadas entre tres y seis años después del parto, muestra que quienes habían tenido preeclampsia (148 de ellas) y desequilibrio angiogénico -una alteración en los factores que regulan la formación de vasos sanguíneos durante el embarazo - presentaban mayor resistencia vascular periférica, lo que sugiere cambios funcionales en la elasticidad arterial.

Sin embargo, no se encontraron diferencias en el grosor íntima-media carotídeo, un marcador que mide el posible daño estructural de las arterias, lo que indica que no hay deterioro físico permanente en este periodo de seguimiento.

El segundo trabajo, publicado en la revista Journal of Clinical Medicine, detectó pequeñas señales bioquímicas de estrés cardíaco en mujeres con antecedente de preeclampsia y leves variaciones de parámetros relacionados con la función renal en aquellas con desequilibrio angiogénico durante la gestación, aunque sin relevancia clínica directa.

Los investigadores concluyen que la disfunción placentaria puede dejar una huella biológica diferenciada en el sistema cardiovascular femenino y advierten que "quienes no desarrollan la enfermedad clínica no están completamente libres de riesgo".

Estos resultados se enmarcan en el estudio CARDIOMOM (Cardiovascular Risk Assessment in Young Women After Index Pregnancy with and without Placental Complications), un proyecto del IR Sant Pau que busca mejorar las estrategias de seguimiento y prevención en el posparto.

