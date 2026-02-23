En los últimos años, la pulsera roja se ha convertido en un accesorio muy común. Muchas personas la usan como amuleto de protección y aseguran que tiene un significado espiritual especial. Pero ¿por qué se recomienda llevarla y cuál es su supuesto propósito?

¿De dónde surge la pulsera roja?

El uso de un hilo o pulsera roja está relacionado con antiguas creencias espirituales. Una de las tradiciones más conocidas proviene de la Cábala, corriente mística del judaísmo, donde el hilo rojo se utiliza como símbolo de protección contra el “mal de ojo”.

CANVA

El llamado mal de ojo es una creencia popular presente en distintas culturas, que sostiene que las miradas cargadas de envidia o malas intenciones pueden afectar la energía o el bienestar de una persona. En este contexto, la pulsera roja actuaría como una barrera simbólica frente a esas influencias negativas.

¿Para qué se supone que sirve?

Quienes recomiendan usarla suelen atribuirle varios significados y beneficios, entre ellos:

Protección energética: Se cree que ayuda a bloquear energías negativas o envidias.

Atracción de buena suerte: Algunas personas la asocian con la prosperidad y la armonía.

Recordatorio espiritual: Puede funcionar como un símbolo de fe o conexión con una creencia personal.

Intención personal: Hay quienes la utilizan como recordatorio de una meta, deseo o propósito.

CANVA

Es importante señalar que estos efectos forman parte de creencias culturales y espirituales. No existen pruebas científicas que respalden que la pulsera roja tenga propiedades protectoras reales.

¿En qué mano se usa y por qué?

Según ciertas tradiciones vinculadas a la Cábala, se recomienda llevarla en la muñeca izquierda, ya que se considera el “lado receptor” del cuerpo, es decir, por donde se recibiría la energía externa. Sin embargo, en otras culturas no existe una regla estricta sobre la mano en la que debe colocarse.

También es común que la pulsera sea colocada por alguien cercano, como símbolo de buenos deseos, y que se haga un nudo por cada intención o petición.

Algunas personas realizan pequeños rituales al momento de colocarla, como expresar un deseo o repetir una oración. Otras simplemente la usan como accesorio sin ningún significado religioso. En la actualidad, la pulsera roja también se comercializa como un objeto de moda, más allá de su trasfondo espiritual.

Entre tradición y símbolo personal

La recomendación de usar una pulsera roja se basa principalmente en creencias culturales transmitidas de generación en generación. Para algunos representa protección espiritual; para otros, es solo un accesorio con valor simbólico.

En cualquier caso, su uso depende de la convicción personal y del significado que cada quien decida darle.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB