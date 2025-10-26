Estos son los beneficios para la salud de caminar hacia atrás

Una de las actividades físicas que los especialistas tienden a recomendar con frecuencia es caminar, especialmente por los numerosos beneficios que aporta a la salud. Sin embargo, caminar hacia atrás, aunque es una actividad poco vista, también tiene múltiples ventajas.

El Gobierno de México indica que caminar aumenta la resistencia al esfuerzo, menos fatiga y salud psicológica como depresión, estrés, insomnio y muchos problemas mentales y emocionales.

Sin embargo, puedes sacarle el máximo partido a esta actividad, haciéndola en dirección contraria a la habitual.

¿Cuáles son los beneficios de caminar hacia atrás?

De acuerdo con Cleveland Clinic, existen cinco beneficios para la salud al adoptar esta nueva actividad en el caminar hacia atrás.

Si pretendes realizar la actividad en caminadora, es importante que disminuyas la velocidad en la cinta y te agarres de los pasamanos para evitar accidentes.

1. Fortalecimiento de los músculos

Al caminar hacia atrás trabajas tanto los mismos músculos como muchos otros, donde activas los isquiotibiales, los gemelos y los cuádriceps.

También se trabajan más los músculos de los glúteos, cuádriceps y flexores de la cadera, lo que contribuye a un buen equilibrio.

2. Quema de calorías

Al mover los músculos de diferentes maneras, provocan un aumento en la frecuencia cardíaca y, por lo tanto, esto ayuda a quemar más grasa, dice el fisiólogo del ejercicio Jordan Boreman.

Según el Colegio Americano de Medicina Deportiva, caminar moderadamente consume alrededor de 3,5 MET (equivalente metabólico de la tarea) y caminar hacia atrás consume 6 MET.

3. Prevención al dolor articular

Esta actividad puede ayudar a aliviar el dolor causado por problemas en las articulaciones. El movimiento generado activa los cuádriceps que sostienen las rodillas y absorben parte del impacto.

Los flexores de la cadera también se activan, aumentando la amplitud de movimiento. Entonces esto ayuda aliviar el dolor de cadera y rodilla.

4. Ejercitación al cerebro

Al tener tus sentidos activados, esto mejorará tu concentración, considerado como un ejercicio cardiovascular para el cerebro, ya que puede mejorar el estado de ánimo y combatir la depresión.

5. Mejora de postura

Caminar hacia atrás te obliga de forma involuntaria a estar más erguido, por lo que este movimiento te ayuda a tener una mejor postura.

Finalmente, se mencionan algunos consejos de prevención al caminar hacia atrás, como, por ejemplo:

Evita las multitudes. Si usas un sendero o camino popular, ve en horas de menor afluencia si es posible.

Busca superficies lisas. No intentes caminar hacia atrás en un camino con baches o terreno irregular, ya que podrías acabar en el suelo.

Empieza despacio. Caminar hacia atrás es un ejercicio, así que no te excedas. Aumenta el tiempo gradualmente a medida que te resulte más fácil.

MB

