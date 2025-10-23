¿Cuáles son los beneficios de hacer pesas todos los días?

El ejercicio es una parte fundamental para mantener la salud del cuerpo humano; y aunque son miles los métodos, las rutinas y las acciones que puedes poner en práctica para desarrollar tus capacidades físicas y mejorar tu condición, una de las favoritas del público es el levantamiento de pesas.Las pesas son un entrenamiento de fuerza que se ha vuelto bastante popular en los últimos años debido a que es una de las prácticas más favorables para las personas que buscan aumentar su masa muscular.A diferencia de lo que muchos creen, múltiples especialistas han señalado que es uno de los movimientos más beneficiosos para el organismo, ya que ayuda a quemar grasa, formar resistencia y ganar fuerza.Los ejercicios de fuerza normalmente se recomiendan cada 2 o 3 veces por semana; sin embargo, se ha demostrado que levantar pesas todos los días puede tener efectos positivos en el ser humano.De acuerdo con el sitio especializado en salud y fitness Verywell Fit, existen cinco ventajas principales de incorporar las pesas en tus ejercicios diarios:Cabe destacar que esto dependerá de las metas, objetivos y condición de cada individuo. Recuerda que tu rutina de ejercicio debe adecuarse a tus necesidades y capacidades para que tenga el impacto esperado.Es importante consultar siempre con un entrenador y con un médico para crear un programa que sea seguro y, sobre todo, adecuado para tu cuerpo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *XP