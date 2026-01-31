Estas mujeres tienen hasta diez veces más riesgo de padecer diabetes

Es un mito pensar que toda persona diagnosticada con diabetes necesariamente enfrentará daños renales, ceguera, amputaciones o hipertensión arterial.El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, afirmó que la diabetes mellitus no es una sentencia inevitable hacia complicaciones graves y subrayó que la prevención temprana, especialmente en personas con antecedentes familiares, puede reducir de manera significativa el riesgo de desarrollar la enfermedad.El funcionario señaló que que con detección oportuna y cambios en el estilo de vida es posible retrasar o incluso evitar la aparición de la enfermedad y llevar una vida prácticamente normal.Kershenobich explicó que la diabetes se desarrolla a lo largo de la vida y que intervenciones tempranas pueden reducir entre 40 y 60 por ciento el riesgo de padecerla.Entre los principales factores de riesgo mencionó niveles elevados de glucosa en ayuno, aumento del perímetro abdominal, dietas altas en calorías y alimentos ultraprocesados, estrés crónico, alteraciones del sueño y la falta de acciones preventivas.El secretario puso especial énfasis en los antecedentes familiares, al advertir que una persona con un familiar directo con diabetes tiene de dos a tres veces más riesgo de desarrollarla, y que ese riesgo aumenta hasta seis veces cuando existen dos familiares cercanos con la enfermedad.A ello se suma, dijo, el ambiente compartido, donde influyen hábitos alimenticios y la falta de actividad física."Conocer el antecedente familiar permite prevenir de manera más temprana", destacó, al llamar a madres y padres con diabetes a asumir una responsabilidad activa en la alimentación y el ejercicio de niñas y niños para reducir el riesgo futuro.También alertó sobre la diabetes gestacional, al señalar que las mujeres que presentan elevación de glucosa durante el embarazo tienen entre siete y diez veces mayor riesgo de desarrollar diabetes posteriormente, además de que este antecedente incrementa el riesgo en hijas e hijos. Por ello, recomendó seguimiento médico estricto tras el parto y monitoreo anual de glucosa.Finalmente, Kershenobich subrayó que el objetivo de estas acciones es fortalecer una cultura de prevención, educación en salud y atención temprana, y no limitar los esfuerzos únicamente al tratamiento de las complicaciones."Cada caso sin seguimiento representa una oportunidad perdida para prevenir", concluyó.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA