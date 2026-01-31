Estas mujeres tienen hasta diez veces más riesgo de padecer diabetes

Es un mito pensar que toda persona diagnosticada con diabetes necesariamente enfrentará daños renales, ceguera, amputaciones o hipertensión arterial .

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, afirmó que la diabetes mellitus no es una sentencia inevitable hacia complicaciones graves y subrayó que la prevención temprana, especialmente en personas con antecedentes familiares, puede reducir de manera significativa el riesgo de desarrollar la enfermedad.

El funcionario señaló que que con detección oportuna y cambios en el estilo de vida es posible retrasar o incluso evitar la aparición de la enfermedad y llevar una vida prácticamente normal .

Kershenobich explicó que la diabetes se desarrolla a lo largo de la vida y que intervenciones tempranas pueden reducir entre 40 y 60 por ciento el riesgo de padecerla.

Factores de riesgo para desarrollar diabetes

Entre los principales factores de riesgo mencionó niveles elevados de glucosa en ayuno, aumento del perímetro abdominal, dietas altas en calorías y alimentos ultraprocesados, estrés crónico, alteraciones del sueño y la falta de acciones preventivas .

El secretario puso especial énfasis en los antecedentes familiares, al advertir que una persona con un familiar directo con diabetes tiene de dos a tres veces más riesgo de desarrollarla, y que ese riesgo aumenta hasta seis veces cuando existen dos familiares cercanos con la enfermedad .

A ello se suma, dijo, el ambiente compartido, donde influyen hábitos alimenticios y la falta de actividad física .

"Conocer el antecedente familiar permite prevenir de manera más temprana", destacó, al llamar a madres y padres con diabetes a asumir una responsabilidad activa en la alimentación y el ejercicio de niñas y niños para reducir el riesgo futuro.

Diabetes durante el embarazo

También alertó sobre la diabetes gestacional, al señalar que las mujeres que presentan elevación de glucosa durante el embarazo tienen entre siete y diez veces mayor riesgo de desarrollar diabetes posteriormente, además de que este antecedente incrementa el riesgo en hijas e hijos . Por ello, recomendó seguimiento médico estricto tras el parto y monitoreo anual de glucosa.

Finalmente, Kershenobich subrayó que el objetivo de estas acciones es fortalecer una cultura de prevención, educación en salud y atención temprana, y no limitar los esfuerzos únicamente al tratamiento de las complicaciones.

"Cada caso sin seguimiento representa una oportunidad perdida para prevenir", concluyó.

