¿Qué es el síndrome del arca de Noé? Conoce sus causas y consecuencias

El crecimiento en la adopción y posesión de mascotas ha llevado a especialistas a poner atención en un trastorno psicológico poco frecuente que ha comenzado a generar preocupación en México. Se trata del llamado síndrome del arca de Noé, una condición que se manifiesta a través de la acumulación desmedida de animales de compañía.

Según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este padecimiento afecta aproximadamente al 1% de la población a nivel mundial y se presenta con mayor incidencia en personas de edad avanzada.

En muchos casos, quienes desarrollan este síndrome no son capaces de brindar los cuidados básicos que cada animal necesita y suelen negar la situación, incluso cuando la cantidad de mascotas rebasa su capacidad de atención y el espacio disponible resulta insuficiente.

El nombre de esta patología hace referencia al personaje bíblico Noé, quien construyó un arca en la que viajaron animales de todas las especies durante el llamado diluvio universal.

Según los especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México Hugo Sánchez Castillo, profesor de la Facultad de Psicología y la etóloga Claudia Edwards Patiño; este síndrome suele afectar a personas en situación de abandono, donde la depresión y la soledad son clave para sustituir las fuentes de afecto con las mascotas.

"Muchos casos están relacionados con el síndrome del nido vacío: los hijos se van, fallece la pareja y la persona queda sola en un espacio grande. Entonces, los animales aparecen como una fuente de afecto y compañía, pero la acumulación se vuelve patológica".

De acuerdo con los expertos, el resultado de la acumulación excesiva de animales de compañía puede derivar en el hacinamiento de las mascotas, falta de higiene y exposición constante a heces y orina, enfermedades y muerte de los animales afectados.

"Cuando hacemos rescates tenemos que usar mascarillas, porque los niveles de amoníaco son tan altos que dañan las mucosas de ojos y nariz. Los propios animales padecen irritaciones y enfermedades derivadas de estas condiciones insalubres", señaló la experta.

El especialista señaló que tratar con terapia psicológica como primera herramienta es importante para el bienestar del paciente y en casos más graves se requiere de apoyo farmacológico con antidepresivos o ansiolíticos.

Asimismo, el apoyo de la familia desempeña un papel fundamental en el tratamiento, pues muchas veces el rechazo social incrementa la patología.

