Esta es la mezcla casera que desaparecerá las manchas de tus sillones

Eliminar manchas de la tapicería de muebles como sillones, sillas y asientos de coches puede representar todo un reto, especialmente cuando se deben al derrame de alimentos y suciedad acumulada.

Aunque algunas manchas parecen imposibles de quitar, existe una mezcla casera y económica capaz de dejar cualquier superficie tapizada como nueva, sin la necesidad de contratar servicios profesionales.

La mezcla casera para quitar manchas de la tapicería

La fórmula estrella combina tres ingredientes que probablemente ya tienes en casa: bicarbonato de sodio, vinagre blanco y jabón líquido para platos.

Ingredientes:

1 cucharada de bicarbonato de sodio

1/2 taza de vinagre blanco

1 taza de agua tibia

1 cucharadita de jabón líquido

Instrucciones:

Mezcla el agua tibia con el jabón en un recipiente. Agrega el bicarbonato poco a poco. Incorpora el vinagre lentamente para evitar que burbujee demasiado. Viértelo en un atomizador para facilitar su aplicación.

Cómo aplicar la mezcla de forma correcta:

Inicia por aspirar la superficie para retirar polvo, migas o suciedad suelta, posteriormente rocía la mezcla directamente sobre la mancha.

Frota con un cepillo de cerdas suaves o un paño de microfibra realizando movimientos circulares y deja actuar de 5 a 10 minutos para que los ingredientes penetren en la tela.

Retira los residuos con un paño húmedo y por último deja secar completamente al aire antes de usar el mueble.

