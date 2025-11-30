Esta es la mezcla casera que desaparecerá las manchas de tus sillones

Eliminar manchas de la tapicería de muebles como sillones, sillas y asientos de coches puede representar todo un reto, especialmente cuando se deben al derrame de alimentos y suciedad acumulada.Aunque algunas manchas parecen imposibles de quitar, existe una mezcla casera y económica capaz de dejar cualquier superficie tapizada como nueva, sin la necesidad de contratar servicios profesionales.La fórmula estrella combina tres ingredientes que probablemente ya tienes en casa: bicarbonato de sodio, vinagre blanco y jabón líquido para platos.Ingredientes:Instrucciones:Cómo aplicar la mezcla de forma correcta:Inicia por aspirar la superficie para retirar polvo, migas o suciedad suelta, posteriormente rocía la mezcla directamente sobre la mancha.Frota con un cepillo de cerdas suaves o un paño de microfibra realizando movimientos circulares y deja actuar de 5 a 10 minutos para que los ingredientes penetren en la tela.Retira los residuos con un paño húmedo y por último deja secar completamente al aire antes de usar el mueble.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB