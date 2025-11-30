Domingo, 30 de Noviembre 2025

¿Cómo atender a tu mascota en caso de una emergencia?

Si la situación es grave, contacta inmediatamente a médico veterinario o a los servicio de urgencias

Aquí te compartimos una guía clara y práctica para actuar mientras llega ayuda de un profesional veterinario. CANVA / ESPECIAL

Reaccionar y atender a una mascota en una emergencia puede salvarle la vida. Aquí te compartimos una guía clara y práctica para actuar mientras llega ayuda de un profesional veterinario.

Si la situación es grave, contacta inmediatamente a médico especialista veterinario o a los servicio de urgencias.

1. Mantén la calma y evalúa la situación

  • Asegura el entorno: retira objetos peligrosos, otros animales o riesgos (tráfico, fuego, agua, etc.).
  • Acércate despacio: un animal asustado o con dolor puede morder o arañar.

2. Comprueba signos vitales

Respiración:

  • Observa si el pecho sube y baja.
  • Coloca la mano frente a la nariz para sentir aire.
  • Pulso
  • En perros y gatos, se revisa en la parte interna del muslo (arteria femoral).
  • Estado de consciencia
  • Llama su nombre, toca suavemente su cuerpo.

3. Primeros auxilios según la emergencia

Hemorragias:

  • Aplica presión directa con una gasa o tela limpia.
  • Si la sangre empapa la gasa, no la retires: añade otra encima.
  • Mantén la zona elevada si es posible.

Fracturas o lesiones:

  • No intentes alinear huesos.
  • Limita el movimiento usando una manta o tabla para transportarlo.
  • Asfixia o atragantamiento:
  • Si ves un objeto visible en la boca y es seguro hacerlo, intenta retirarlo suavemente.
  • No metas los dedos a ciegas.

En casos graves, pueden requerirse maniobras especiales, pero es mejor que las realice un profesional si no estás entrenado.

Quemaduras:

  • Enfría la zona con agua a temperatura ambiente durante unos minutos.
  • No apliques hielo, pasta de dientes, cremas ni aceite.

Mordeduras o picaduras:

  • Limpia con agua y jabón suave.
  • Si hay hinchazón, aplica compresas frías (no hielo directo).
  • Mantén al animal tranquilo.

Golpe de calor:

  • Llévalo a un sitio fresco.
  • Humedece su cuerpo con agua fresca (no helada).
  • Ofrécele agua, pero sin obligarlo.
  • Posible envenenamiento:
  • No induzcas vómito sin indicación veterinaria.
  • Conserva el envase o sustancia implicada y corre al veterinario.

