¿Cómo atender a tu mascota en caso de una emergencia?

Reaccionar y atender a una mascota en una emergencia puede salvarle la vida. Aquí te compartimos una guía clara y práctica para actuar mientras llega ayuda de un profesional veterinario.

Si la situación es grave, contacta inmediatamente a médico especialista veterinario o a los servicio de urgencias.

1. Mantén la calma y evalúa la situación

Asegura el entorno: retira objetos peligrosos, otros animales o riesgos (tráfico, fuego, agua, etc.).

Acércate despacio: un animal asustado o con dolor puede morder o arañar.

2. Comprueba signos vitales

Respiración:

Observa si el pecho sube y baja.

Coloca la mano frente a la nariz para sentir aire.

Pulso

En perros y gatos, se revisa en la parte interna del muslo (arteria femoral).

Estado de consciencia

Llama su nombre, toca suavemente su cuerpo.

3. Primeros auxilios según la emergencia

Hemorragias:

Aplica presión directa con una gasa o tela limpia.

Si la sangre empapa la gasa, no la retires: añade otra encima.

Mantén la zona elevada si es posible.

Fracturas o lesiones:

No intentes alinear huesos.

Limita el movimiento usando una manta o tabla para transportarlo.

Asfixia o atragantamiento:

Si ves un objeto visible en la boca y es seguro hacerlo, intenta retirarlo suavemente.

No metas los dedos a ciegas.

En casos graves, pueden requerirse maniobras especiales, pero es mejor que las realice un profesional si no estás entrenado.

Quemaduras:

Enfría la zona con agua a temperatura ambiente durante unos minutos.

No apliques hielo, pasta de dientes, cremas ni aceite.

Mordeduras o picaduras:

Limpia con agua y jabón suave.

Si hay hinchazón, aplica compresas frías (no hielo directo).

Mantén al animal tranquilo.

Golpe de calor:

Llévalo a un sitio fresco.

Humedece su cuerpo con agua fresca (no helada).

Ofrécele agua, pero sin obligarlo.

Posible envenenamiento:

No induzcas vómito sin indicación veterinaria.

Conserva el envase o sustancia implicada y corre al veterinario.

