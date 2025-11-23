Estos son los beneficios de comer elote

Uno de los elementos más utilizados en la gastronomía mexicana es el elote.

De acuerdo con Biodiversidad mexicana, de las 220 razas de maíz que se han identificado en América Latina, 64 se encuentran en México.

Ya sea servido con otras verduras, empalado, en esquite o en una tortilla, el elote es uno de los alimentos más consumidos en México. Pero ¿conoces los beneficios que aporta al cuerpo?

El Doctor Mercola dio a conocer que, de acuerdo con estudios científicos, el consumo regular de maíz puede ayudar a reducir los riegos de riesgo de azúcar alta en la sangre e hipertensión.

Por otro lado señala que este alimento podría reducir el riesgo de padecer cáncer ya que contiene flavonoides, los cuales, entre otras cosas, protegen contra los cánceres de pulmón y oral.

Debido a que el 70% de su peso es almidón, aporta fuerza y vitalidad al cuerpo. Sin embargo esta misma característica es la que lo hace que debas moderar su consumo pues abusar de él podría hacerte ganar unos kilos de más.

Aportes del elote

Habla sobre el aporte del elote de 9 aminoácidos esenciales. Lo categoriza como un alimento especial para las etapas de crecimiento en niños, bebés y para los deportistas o personas con mucha actividad física.

Otro beneficio es se puede incluir en dietas para celíacos, señala la Clínica Mayo. Para las personas que suelen evitar el gluten, el elote es un alimento que pueden consumir sin problemas en comparación con otros cereales como el trigo, la avena, el centeno o la cebada.

Menciona que el elote también es una buena fuente de vitamina A, tiamina y vitamina B6; características que ayudan a cuidar la piel y el pelo.

Además, tiene la propiedad de ser una buena fuente de fibra, lo que aumenta la saciedad, es decir tardarás más tiempo en sentir hambre.

MV