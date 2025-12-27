Esta es la cantidad de vinagre de manzana que se puede consumir al día

Mucho se habla sobre los beneficios del vinagre de manzana, pero ¿Qué tanto conocemos sobre sus efectos negativos? Te contamos qué personas deberían disminuir su consumo.

El vinagre de manzana ese elabora a partir de la fermentación del azúcar de las manzanas con alcohol; en este proceso, ciertas bacterias se convierten en ácido acético.

¿Qué personas no deberían consumir vinagre de manzana?

De acuerdo con el portal de salud y bienestar Everyday Health, algunos grupos de personas que deberían moderar la ingesta de vinagre de manzana, tanto en las comidas como en remedios caseros, son:

Personas con diabetes . En personas con diabetes se ha reportado que el consumo de vinagre de manzana controla los niveles de azúcar en la sangre. No obstante, en grandes cantidades puede provocar una respuesta glucémica demasiado baja.

Asimismo, no se recomienda combinarlo con medicamentos para controlar esta enfermedad porque reduce su eficacia, indica el sitio especializado Medlineplus.

Personas con problemas estomacales . Si padeces de gastritis o algún otro problema estomacal, el vinagre de manzana no será positivo para tu salud . Al estar fermentado se le considera un líquido altamente ácido, lo que podría generar ardor y dolor.

Algunas personas consumen vinagre de manzana para bajar de peso, pues se cree que aporta una sensación de "saciedad"; el problema es que podría quemar el interior del estómago o provocar úlceras .

Algunas personas consumen vinagre de manzana para bajar de peso, pues se cree que aporta una sensación de "saciedad"; el problema es que podría quemar el interior del estómago o provocar úlceras .

Personas con problemas en el esófago . Este grupo se relaciona con el anterior. No se recomienda que las personas con afecciones en el esófago consuman vinagre de manzana por sí solo, ya que lo podría irritar o quemar .

Aquí entran los pacientes con esofagitis, acalasia, tumores esofágicos, hernia de hiato, etcétera , detalla Medlineplus.

Personas con sensibilidad dental . Según explica el blog de la Clínica Odontológica Integral Dr. Arias, las personas que consumen vinagre de manzana corren el riesgo de perder el esmalte dental, pues los alimentos ácidos terminan por desgastarlo .

La pérdida del esmalte dental se traduce en mayor sensibilidad, riesgo de caries, dolor y molestias al cepillarse.

Personas con presión arterial alta . Finalmente, Everyday Health menciona que las personas que toman diuréticos para tratar la presión alta junto con la ingesta de vinagre de manzana podrían ser peligroso, debido a que disminuye los niveles de potasio, provocando fatiga, estreñimiento, calambres musculares o ritmo cardíaco irregular.

¿Cuánto vinagre de manzana se puede consumir al día?

La dietista Melisa Azzaro, especializada en medicina funcional e integradora y fundadora de Avocado Grove Nutrition and Wellness, recomienda comer 1 cucharadita de vinagre de manzana, pero rebajada en 8 onzas de agua (cerca de 300 ml) .

Este hack de consumo seguro lo puedes emplear tanto en la preparación de tus comidas como en el maridaje de los alimentos, lo que permitirá reducir sus efectos negativos.

