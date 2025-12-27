La pirotecnia, que para muchos puede representar un momento de felicidad, en el caso de los animales resulta un tormento, por eso la importancia de conocer los daños que les ocasionan a fin de la concienctizacion sobre su cuidado.

Aunque para las personas los cuetes en Navidad y Año Nuevo tienen estruendos tolerables, en los animales ese sonido puede de detonar estrés agudo y reacciones físicas severas , alertó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pues el impacto auditivo de la pirotecnia es hasta 100 veces mayor para ellos debido a su elevada capacidad de percepción de sonidos.

Los efectos del ruido no se limitan a un sobresalto momentáneo, según explicó la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ya que las detonaciones pueden provocar alteraciones de conducta en perros, gatos y otros animales pequeños, como hiperactividad, agresividad o intentos desesperados por huir del origen del sonido .

Asimismo, al tratarse de estímulos que no pueden anticipar ni comprender, su organismo activa respuestas de estrés que elevan la frecuencia cardiaca, generan temblores y, en algunos casos, los llevan a lesionarse durante intentos de escape .

Además del impacto sonoro, los residuos químicos que liberan los artefactos pirotécnicos, como polvo fino y compuestos irritantes, pueden afectar las vías respiratorias y los ojos de las mascotas, lo que representa un peligro adicional .

La organización estadunidense Animal Ethics, por la protección de los animales, advirtió que los daños no se limitan a perros y gatos pues, de acuerdo con investigaciones, los efectos también se observan en animales de zoológicos, fauna silvestre y aves, quienes también muestran reacciones de miedo, estrés y desorientación tras las detonaciones.

En aves, por ejemplo, el ruido puede provocar choques contra edificios o abandono de nidos, con efectos negativos en sus patrones naturales de alimentación y descanso.

Así, especialistas de la UNAM recomiendan que, durante las fiestas, los dueños de mascotas preparen un espacio tranquilo y seguro al interior del hogar, con puertas y ventanas cerradas, objetos familiares y, si es necesario, sonidos suaves que amortigüen las detonaciones externas.

En casos de estrés severo, la Universidad aconsejó acudir a un médico veterinario para guiar estrategias conductuales o clínicas es clave para mitigar efectos adversos.

