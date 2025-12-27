Sábado, 27 de Diciembre 2025

Así sufren los animales por la pirotecnia, según la UNAM

Aunque para las personas los cuetes en Año Nuevo tienen estruendos tolerables, en los animales ese sonido puede de detonar estrés agudo y reacciones físicas severas

Por: SUN .

Las detonaciones pueden provocar alteraciones de conducta en perros, gatos y otros animales pequeños, como hiperactividad, agresividad o intentos desesperados por huir del origen del sonido. ESPECIAL / CANVA

La pirotecnia, que para muchos puede representar un momento de felicidad, en el caso de los animales resulta un tormento, por eso la importancia de conocer los daños que les ocasionan a fin de la concienctizacion sobre su cuidado. 

Aunque para las personas los cuetes en Navidad y Año Nuevo tienen estruendos tolerables, en los animales ese sonido puede de detonar estrés agudo y reacciones físicas severas, alertó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pues el impacto auditivo de la pirotecnia es hasta 100 veces mayor para ellos debido a su elevada capacidad de percepción de sonidos.

Los efectos del ruido no se limitan a un sobresalto momentáneo, según explicó la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ya que las detonaciones pueden provocar alteraciones de conducta en perros, gatos y otros animales pequeños, como hiperactividad, agresividad o intentos desesperados por huir del origen del sonido.

Asimismo, al tratarse de estímulos que no pueden anticipar ni comprender, su organismo activa respuestas de estrés que elevan la frecuencia cardiaca, generan temblores y, en algunos casos, los llevan a lesionarse durante intentos de escape.

Además del impacto sonoro, los residuos químicos que liberan los artefactos pirotécnicos, como polvo fino y compuestos irritantes, pueden afectar las vías respiratorias y los ojos de las mascotas, lo que representa un peligro adicional.

La organización estadunidense Animal Ethics, por la protección de los animales, advirtió que los daños no se limitan a perros y gatos pues, de acuerdo con investigaciones, los efectos también se observan en animales de zoológicos, fauna silvestre y aves, quienes también muestran reacciones de miedo, estrés y desorientación tras las detonaciones.

En aves, por ejemplo, el ruido puede provocar choques contra edificios o abandono de nidos, con efectos negativos en sus patrones naturales de alimentación y descanso.

Así, especialistas de la UNAM recomiendan que, durante las fiestas, los dueños de mascotas preparen un espacio tranquilo y seguro al interior del hogar, con puertas y ventanas cerradas, objetos familiares y, si es necesario, sonidos suaves que amortigüen las detonaciones externas.

En casos de estrés severo, la Universidad aconsejó acudir a un médico veterinario para guiar estrategias conductuales o clínicas es clave para mitigar efectos adversos.

