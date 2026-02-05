¿Qué pasa con la salud si como cochinita pibil todos los días?

La cochinita pibil es uno de los grandes orgullos del sureste mexicano. Nacida en la tradición maya yucateca, se prepara con carne de cerdo adobada en achiote y cítricos —principalmente naranja agria— y se cocina lentamente, envuelta en hojas de plátano, en un horno de tierra llamado pib. El resultado: una carne suave, aromática y llena de sabor.Pero una cosa es disfrutarla de vez en cuando y otra muy distinta convertirla en un platillo de consumo diario. ¿Qué efectos podría tener en la salud comer cochinita pibil todos los días?Desde el punto de vista nutricional, este platillo no es “malo” por sí mismo. El problema aparece cuando la frecuencia y las porciones se salen de control.El valor energético de la cochinita pibil depende mucho de cómo se prepare y con qué se sirva, pero en promedio:Si no quieres renunciar a este platillo, pero tampoco afectar tu bienestar:Comer cochinita pibil todos los días puede favorecer el aumento de peso, elevar el colesterol y afectar la presión arterial, sobre todo en personas con obesidad, hipertensión o niveles altos de grasa en sangre. Disfrutarla ocasionalmente no representa un riesgo, pero convertirla en un hábito cotidiano sí puede pasar factura a la salud.Como en casi todo en la alimentación, la clave está en la moderación, la variedad y el equilibrio. EE