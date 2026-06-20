El guacamole es el rey indiscutible de las reuniones, pero prepararlo desata una guerra culinaria. ¿Lleva jitomate y cebolla o basta con limón y sal? Conocer la receta original no solo mejora tus platillos, sino que te conecta con una herencia gastronómica milenaria que hoy domina el mundo.

El origen del ahuacamulli

Para entender este debate gastronómico, es necesario viajar al pasado de Mesoamérica, el vasto territorio donde nació esta emblemática preparación. Los antiguos mexicas lo llamaban ahuacamulli, un término que se traduce literalmente como salsa de aguacate.

En sus inicios prehispánicos, la receta era extremadamente sencilla y directa . No incluía la gran mayoría de los ingredientes que hoy consideramos indispensables en las taquerías o restaurantes modernos.

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El fruto de la Persea americana se machacaba únicamente con chiles verdes frescos para darle picor . En algunas ocasiones, se le añadía un poco de agua para lograr la consistencia deseada, sin mayores adornos culinarios.

La llegada de nuevos ingredientes

La conquista española transformó radicalmente la gastronomía en el territorio que hoy conocemos como México. Con los europeos llegaron productos inéditos que se integraron rápidamente a las cocinas locales tradicionales.

Fue exactamente en esta época de mestizaje cuando la cebolla y el cilantro, originarios del Viejo Mundo, se sumaron al tazón . Estos elementos aportaron una textura crujiente y un perfil aromático completamente nuevo al platillo.

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El jitomate, por su parte, es un fruto nativo de la región americana, pero curiosamente no formaba parte de la mezcla original. Su incorporación fue muy posterior en la rica historia culinaria del país.

Las cocineras tradicionales comenzaron a añadir jitomate picado buscando rendir la preparación ante la escasez temporal de aguacate. Además, este ingrediente rojo añadía un toque de acidez natural y un contraste visual muy atractivo.

¿Limón y sal: purismo o modernidad?

Curiosamente, el uso del limón es otro añadido histórico que genera profundas divisiones entre los puristas y los chefs contemporáneos. Los cítricos llegaron en los barcos españoles durante la etapa de colonización.

Esto significa, sin lugar a dudas, que el guacamole prehispánico jamás llevó este jugo ácido en su preparación original . La acidez necesaria se obtenía exclusivamente de ciertas variedades de chiles o tomates verdes silvestres.

Hoy en día, el limón se utiliza principalmente por una razón química fundamental: evitar la rápida oxidación del aguacate al contacto con el aire. La sal, por su parte, realza los sabores naturales del fruto verde.

Esta combinación de solo aguacate, limón y sal crea una versión minimalista que muchos expertos defienden a capa y espada. Argumentan que esta técnica permite apreciar la textura mantecosa original sin distracciones en el paladar.

El veredicto del molcajete

Entonces, ¿Cuál es la forma correcta de prepararlo en la actualidad? La respuesta definitiva depende de si buscas exactitud histórica o evolución culinaria, pues ambas versiones son perfectamente válidas en la mesa.

El célebre cronista Fray Bernardino de Sahagún documentó las primeras versiones destacando siempre su inigualable simplicidad. Ya sea con la receta mestiza completa o en su versión más pura, el secreto reside en usar ingredientes frescos y machacarlos pacientemente.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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