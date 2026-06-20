Por qué me duele la espalda: razones que debes saber

Despertar con una punzada en la zona lumbar que impide el libre movimiento es una realidad cotidiana. El dolor de espalda afecta a millones de personas diariamente, limitando su rutina y salud. Entender su origen resulta fundamental para recuperar la movilidad y evitar que una molestia temporal se vuelva crónica.El dolor de espalda, específicamente en la zona inferior, se conoce clínicamente como lumbalgia aguda. Esta condición es una de las principales razones por las que los pacientes acuden a consulta médica en todo el mundo.Según la información recopilada por MedlinePlus, un servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, este dolor puede durar desde unos pocos días hasta varias semanas. Afecta a personas de todas las edades, aunque el riesgo aumenta significativamente con el envejecimiento y el sedentarismo.Los síntomas varían desde un dolor constante hasta una punzada aguda que dificulta mantenerse erguido. En ocasiones, el malestar se irradia hacia las piernas, lo que requiere atención médica inmediata para descartar complicaciones mayores.La estructura de la columna vertebral es sumamente compleja y está compuesta por huesos, discos, nervios y músculos. Cuando alguna de estas partes sufre un daño, el cuerpo humano responde inmediatamente con dolor.La causa más frecuente de la lumbalgia aguda es una lesión repentina en los músculos y ligamentos que sostienen la espalda. Esto ocurre generalmente al levantar objetos pesados de forma incorrecta o al realizar un movimiento brusco durante la actividad física.Sin embargo, existen otras razones estructurales y médicas que explican por qué duele la espalda:Saber cómo actuar cuando aparece el dolor es fundamental para una recuperación exitosa. Aunque el reposo absoluto solía ser la recomendación principal, hoy los especialistas sugieren un enfoque completamente diferente.Aquí se presenta una lista de puntos para manejar el dolor de espalda en casa:El cuidado preventivo y la atención temprana son los mejores aliados. Escuchar al cuerpo y no ignorar las señales de advertencia que envía la espalda garantiza una mejor calidad de vida a largo plazo.-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF