La necesidad compulsiva de supervisar cada detalle en el entorno personal o laboral esconde un origen emocional profundo. Según la reconocida autora canadiense Lise Bourbeau, este comportamiento constante y agotador nace de la llamada herida de traición, una de las afecciones psicológicas más comunes en la actualidad.

En su aclamado libro "Las 5 heridas que impiden ser uno mismo", la experta detalla cómo las experiencias infantiles moldean nuestra personalidad adulta de forma permanente . Quienes experimentaron esta fractura emocional desarrollan inevitablemente lo que ella denomina la máscara del controlador para protegerse del entorno.

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Esta dinámica psicológica se gesta habitualmente entre los dos y los cuatro años de edad, una etapa crucial del desarrollo. Ocurre principalmente en la interacción con el progenitor del sexo opuesto, cuando el infante percibe que su confianza fue vulnerada, sus expectativas fueron ignoradas o sufrió una mentira.

Para sobrevivir a ese intenso dolor emocional, la mente humana crea una barrera protectora que parece infalible a primera vista. El individuo decide, de manera completamente inconsciente, que jamás volverá a ser tomado por sorpresa ni engañado por ninguna otra persona en su vida adulta .

¿Cómo actúa exactamente una persona con la máscara del controlador?

Quien vive bajo este mecanismo de defensa se caracteriza por ser sumamente exigente consigo mismo y con todas las personas que lo rodean. Su mayor temor es la disociación, la separación y la mentira, por lo que busca anticiparse obsesivamente a cualquier escenario posible para evitar el sufrimiento .

En la vida diaria, estas personas muestran una gran dificultad para delegar tareas, pues creen firmemente que nadie lo hará mejor ni más rápido que ellos. Esta actitud genera un desgaste físico y mental severo, afectando drásticamente su calidad de vida y la armonía en su entorno más cercano.

Físicamente, Lise Bourbeau señala que el cuerpo del controlador suele proyectar fuerza y poder para intimidar o imponer respeto ante los demás. Los hombres tienden a ensanchar la parte superior del cuerpo, mientras que las mujeres suelen acumular fuerza y volumen en la zona de las caderas y muslos.

El impacto de la escuela Écoute Ton Corps en la sanación emocional

A través de su reconocida escuela Écoute Ton Corps, Bourbeau ha enseñado que el primer paso para desactivar esta máscara es la autoobservación sin juicio alguno . Reconocer que el exceso de control es solamente un miedo profundo disfrazado de eficiencia resulta fundamental para que el paciente inicie su recuperación.

Especialistas en salud mental de Guadalajara han notado un aumento significativo en consultas por estrés derivado de este exceso de control. La autoexigencia desmedida en la sociedad actual enmascara esta herida, haciéndola pasar por simple perfeccionismo, alta productividad o un supuesto liderazgo corporativo exitoso.

Para comenzar a sanar, los expertos recomiendan aplicar una serie de acciones cotidianas muy específicas que rompan el ciclo de ansiedad. Aquí tienes algunos tips rápidos:

1. Delega una tarea pequeña al día sin revisar el resultado.

2. Practica la escucha activa sin interrumpir.

3. Acepta los imprevistos con calma.

El camino definitivo hacia la verdadera libertad emocional y mental

Sanar la herida de traición no significa volverse ingenuo o permitir abusos de terceros, sino aprender a confiar con un sano discernimiento . Implica soltar la falsa ilusión de que podemos dominar todas las variables de nuestra existencia y aceptar que la vulnerabilidad es parte de la experiencia humana.

Cuando la máscara comienza a caer, la persona descubre una sensación de alivio y paz interior que antes le resultaba totalmente desconocida. Toda esa energía vital que antes se gastaba en vigilar a los demás ahora se invierte de manera positiva en el propio crecimiento personal y bienestar integral.

Finalmente, liberarse del controlador permite construir relaciones basadas en el amor auténtico y no en el miedo constante a la traición. Como lectores de El Informador, priorizar nuestra salud emocional y buscar ayuda profesional es el mejor paso para garantizar una vida plena, equilibrada y verdaderamente libre. La Terapia Gestalt es una herramienta que puede colaborar en el proceso.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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