Durante la actual temporada de calor que azota a ciudades como Guadalajara, el cuidado de la salud visual se vuelve una prioridad médica ineludible. Las condiciones ambientales extremas influyen de manera muy significativa en el bienestar de nuestros ojos, provocando desde una irritación leve hasta problemas complejos que interfieren con las actividades cotidianas de la población.

El principal efecto adverso del clima cálido sobre la vista es la rápida evaporación de la lágrima natural que protege el globo ocular . Según han explicado expertos de la UNAM, específicamente de la carrera de Optometría en la FES Iztacala, esta situación deja la superficie del ojo totalmente desprotegida frente a microorganismos, partículas de polvo y la fricción constante de los párpados.

Esta preocupante falta de lubricación favorece el desarrollo o agravamiento del síndrome de ojo seco, una de las afecciones más comunes y molestas hoy en día . Los pacientes afectados experimentan síntomas diarios como enrojecimiento ocular intenso, sensación de pesadez, sensibilidad excesiva a la luz (fotofobia) y una constante sensación de tener arenilla dentro de los ojos .

La vulnerabilidad de la córnea y las glándulas oculares ante el clima

La escasez de lágrimas no solo genera incomodidad, sino que afecta directamente a la córnea, la capa transparente fundamental que nos permite enfocar la luz correctamente. La evaporación constante puede causar desepitelización, un deterioro progresivo de las células superficiales que genera dolor severo, visión borrosa y lagrimeo constante si no se atiende a tiempo por un especialista.

Además, el calor extremo altera el funcionamiento de las glándulas de Meibomio, las cuales son responsables de producir la capa grasa de la lágrima que evita su evaporación. El sudor, la contaminación y las altas temperaturas obstruyen estas glándulas, provocando una inflamación dolorosa en el borde del párpado y alterando drásticamente la calidad de la lubricación ocular natural.

Por si fuera poco, el uso excesivo de aires acondicionados y ventiladores en esta época de calor empeora drásticamente la situación en hogares y oficinas. Estos aparatos resecan el ambiente de forma artificial, acortando el tiempo de ruptura de la película lagrimal y dejando el epitelio corneal expuesto a lesiones microscópicas de forma mucho más rápida y agresiva.

Infecciones, alergias estacionales y el grave peligro de los rayos UV

El verano y el aumento de temperatura también traen consigo un incremento notable en los casos de conjuntivitis alérgica, impulsada por la proliferación de moho, semillas y polen en el ambiente . Estos alérgenos invisibles incrementan la picazón, el ardor y la sequedad, afectando severamente la calidad de vida de las personas que pasan mucho tiempo al aire libre.

Otro factor de riesgo verdaderamente crítico es la exposición prolongada a los rayos ultravioleta sin la protección óptica adecuada, lo cual puede causar afecciones graves como el pterigión o acelerar las cataratas. Asimismo, el riesgo de infecciones severas se dispara por patógenos como la Acanthamoeba presentes en piscinas, siendo una urgencia oftalmológica para quienes nadan con lentes de contacto.

Tips rápidos y efectivos para proteger sus ojos del calor extremo

Para mantener una visión saludable y libre de molestias, siga estas recomendaciones clave todos los días:

1. Utilice siempre gafas de sol homologadas con filtro UV y diseño envolvente.

2. Aplique gotas o lágrimas artificiales de alta calidad para combatir la sequedad.

3. Mantenga una hidratación corporal constante bebiendo suficiente agua natural.

4. Evite la exposición solar directa en las horas pico, entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

5. Nunca utilice lentes de contacto al nadar o ducharse.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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