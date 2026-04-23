Día Internacional de la Tierra: por qué se celebra y cómo ayudar a cuidarla

Cada año, millones de personas alrededor del mundo se unen para conmemorar el Día Internacional del Planeta, una jornada dedicada a crear conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, proteger los recursos naturales y promover acciones que ayuden a conservar la Tierra para las futuras generaciones.Esta celebración recuerda que el planeta enfrenta grandes desafíos como el cambio climático, la contaminación, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el uso excesivo de recursos. Por ello, más que una fecha simbólica, representa un llamado global a la responsabilidad colectiva.El 22 de abril es la fecha reconocida mundialmente como el Día de la Tierra, una conmemoración impulsada desde 1970 y adoptada por distintos países como un momento para reflexionar sobre el impacto humano en el entorno natural.El senador Gaylord Nelson promovió la idea de una jornada nacional ambiental tras observar los efectos de derrames petroleros y contaminación. Eligieron esa fecha porque caía entre las vacaciones de primavera y los exámenes universitarios en EE. UU., lo que facilitaba la participación masiva de estudiantes.En 2009, la Organización de las Naciones Unidas declaró oficialmente el Día Internacional de la Madre Tierra, manteniendo el 22 de abril como fecha global.El planeta provee todo lo necesario para la vida: aire, agua, alimentos, energía y ecosistemas que mantienen el equilibrio natural. Sin embargo, muchas de estas fuentes están siendo afectadas por actividades humanas que generan daños ambientales.Entre los principales problemas actuales se encuentran:Aunque los problemas parecen enormes, las acciones individuales también cuentan. Algunas medidas sencillas son:Especialistas coinciden en que la educación ambiental es una herramienta fundamental para generar hábitos sostenibles desde la infancia. Escuelas, empresas y gobiernos juegan un papel importante en fomentar prácticas responsables.Más allá de una celebración anual, el Día Internacional del Planeta busca recordar que cuidar la Tierra debe convertirse en una tarea permanente. Pequeñas decisiones cotidianas pueden generar grandes cambios cuando millones de personas participan.Proteger el planeta no solo es una necesidad ambiental, sino también una inversión en salud, bienestar y futuro para toda la humanidad.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB