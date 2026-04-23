Día Internacional de la Tierra: por qué se celebra y cómo ayudar a cuidarla

Cada año, millones de personas alrededor del mundo se unen para conmemorar el Día Internacional del Planeta, una jornada dedicada a crear conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, proteger los recursos naturales y promover acciones que ayuden a conservar la Tierra para las futuras generaciones.

Esta celebración recuerda que el planeta enfrenta grandes desafíos como el cambio climático, la contaminación, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el uso excesivo de recursos. Por ello, más que una fecha simbólica, representa un llamado global a la responsabilidad colectiva.

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¿Cuándo se celebra?

El 22 de abril es la fecha reconocida mundialmente como el Día de la Tierra, una conmemoración impulsada desde 1970 y adoptada por distintos países como un momento para reflexionar sobre el impacto humano en el entorno natural.

El senador Gaylord Nelson promovió la idea de una jornada nacional ambiental tras observar los efectos de derrames petroleros y contaminación. Eligieron esa fecha porque caía entre las vacaciones de primavera y los exámenes universitarios en EE. UU., lo que facilitaba la participación masiva de estudiantes.

En 2009, la Organización de las Naciones Unidas declaró oficialmente el Día Internacional de la Madre Tierra, manteniendo el 22 de abril como fecha global.

¿Por qué es importante?

El planeta provee todo lo necesario para la vida: aire, agua, alimentos, energía y ecosistemas que mantienen el equilibrio natural. Sin embargo, muchas de estas fuentes están siendo afectadas por actividades humanas que generan daños ambientales.

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Entre los principales problemas actuales se encuentran:

Contaminación del aire y del agua

Incremento de temperaturas globales

Derretimiento de glaciares

Sequías e incendios forestales

Sobreexplotación de especies

Exceso de residuos plásticos

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¿Qué podemos hacer para ayudar?

Aunque los problemas parecen enormes, las acciones individuales también cuentan. Algunas medidas sencillas son:

Reducir el consumo de plástico

Separar residuos y reciclar

Ahorrar agua y energía

Utilizar transporte sustentable

Plantar árboles y cuidar áreas verdes

Consumir de forma responsable

Apoyar iniciativas ecológicas locales

Educación ambiental, clave del cambio

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Especialistas coinciden en que la educación ambiental es una herramienta fundamental para generar hábitos sostenibles desde la infancia. Escuelas, empresas y gobiernos juegan un papel importante en fomentar prácticas responsables.

Más allá de una celebración anual, el Día Internacional del Planeta busca recordar que cuidar la Tierra debe convertirse en una tarea permanente. Pequeñas decisiones cotidianas pueden generar grandes cambios cuando millones de personas participan.

Proteger el planeta no solo es una necesidad ambiental, sino también una inversión en salud, bienestar y futuro para toda la humanidad.

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