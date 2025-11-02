¿Qué alimentos debería consumir para evitar un resfriado?

Los constantes cambios de temperatura y las lluvias de la temporada pueden hacer que los resfriados sean más comunes. Si bien abrigarse, dormir y lavarse las manos son maneras efectivas de prevenirlos, ¿sabías que la alimentación es clave?

Aquí te contamos cuáles son los mejores alimentos para mantener tu cuerpo sano y libre de este tipo de enfermedades.

¿Por qué es importante la alimentación para combatir un resfriado?

De acuerdo con el portal especializado en salid Clínica Nes, factores como el clima frío y húmedo pueden favorecer la reproducción de virus y bacterias, originando los resfriados. Además, al permanecer en espacios cerrados debido a las constantes lluvias, se facilita la concentración y transmisión de patógenos.

Por otro lado, la necesidad de mantenernos abrigados nos lleva a buscar ambientes cálidos, lo que provoca resequedad en las mucosas de las vías respiratorias, una de las principales barreras de protección del organismo.

Además, el Ministerio de Salud Pública de Paraguay señala en su sitio web que durante la época de frío, la alimentación debe responder a las demandas del cuerpo para conservar el calor corporal, sin caer en el exceso calórico.

Sin embargo, cuando el sistema inmunológico se encuentra fortalecido también está mejor preparado para combatir enfermedades. Y eso se puede lograr a través de una buena alimentación.

¿Qué alimentos comer para prevenir un resfriado?

1. Sopa de pollo

Cara Rosenbloom, dietista registrada en la fundación canadiense Heart & Stroke, señala que la sopa de pollo ayuda a impedir que los neutrófilos (glóbulos blancos) se desplacen hacia las vías respiratorias superiores, donde pueden agravar la inflamación.

Asimismo, la temperatura del caldo puede mejorar el flujo de mucosidad, lo que alivia la congestión nasal. Incluso, inhalar el vapor caliente puede ayudar a disolver la mucosidad espesa.

La experta añade que los resfriados suelen reducir el apetito de manera natural, pero el sabor salado y sabroso de un caldo puede estimularlo. Eso sí, recomienda agregar una pizca de pasta de miso o un cubo de caldo con glutamato monosódico para potenciar su sabor.

2. Pescado

Un artículo de la organización Educó señala que el pescado, al ser una fuente natural de Omega-3, no solo aporta esta sustancia beneficiosa al organismo, sino que provee proteínas esenciales para funciones vitales del cuerpo.

Así, consumirlo regularmente puede fortalecer el sistema inmunológico, protegiendo los pulmones contra las infecciones respiratorias y estimulando la síntesis de anticuerpos.

3. Cítricos

Agrega a tu lista de compras frutas como las naranjas, pomelos, mandarinas, limones y limas, ya que contienen altos niveles de vitamina C. El blog de la Universidad de Brown explica que dicho nutriente ayuda a combatir infecciones respiratorias porque estimulan la producción de glóbulos blancos.

En consecuencia, reduce las probabilidades de tener resfriado.

4. Especias

La dietista Cara Rosenbloom también señala que el jengibre es reconocido por sus efectos antiinflamatorios, lo que ayuda a combatir este síntoma de los resfriados.

En tanto, el blog de la Clínica Nes indica que el ajo contiene alicina, compuesto con propiedades antimicrobianas. Para aprovechar sus beneficios, que se reducen al cocinarlo, se recomienda consumirlo crudo o aumentar su cantidad en las comidas.

5. Verduras de hojas oscuras

La organización Educó menciona en su artículo sobre "Prevención de resfriados en niños" que las espinacas, coles de Bruselas, lechuga y brócoli contienen más vitamina C que los cítricos.

Incluirlas en la dieta infantil puede ser un gran acierto para fortalecer su sistema inmunológico y prevenir enfermedades respiratorias.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV