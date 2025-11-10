La Navidad está a poco más de un mes de distancia, y tras el paso de las celebraciones de Día de Muertos y Halloween hace algunos días, muchas personas ya comienzan a buscar los adornos para cerrar el año. Las luces, los árboles y los villancicos invaden los hogares, pero una de las tradiciones más antiguas e importantes para muchas familias sigue siendo la colocación del nacimiento.

Aunque en los últimos años ha perdido parte de su popularidad por la presencia de decoraciones más modernas, el nacimiento tiene un fuerte valor simbólico, sobre todo en la tradición católica. Su origen se remonta al siglo V d.C., cuando el Papa San Sixto III mandó construir una gruta en una iglesia para representar el nacimiento de Cristo, imitando la cueva de Belén. Sin embargo, se atribuye a san Francisco de Asís la creación del primer nacimiento en miniatura, con figuras que representaban a la Sagrada Familia, los pastores y los animales que presenciaron la llegada de Jesús.

Con el paso del tiempo, esta costumbre se extendió por Europa, especialmente en países como España, Italia y Francia. Luego, durante la época de la conquista, llegó a México, donde se mezcló con elementos de la cultura indígena. Desde entonces, los nacimientos mexicanos se convirtieron en un símbolo de identidad, ya que se agregaron detalles propios del entorno local, como animales de la región, vegetación o incluso son figuras artesanales elaboradas con materiales como el barro y pintadas al estilo de los pueblos donde se les fabrique.

Aunque el calendario litúrgico de la Iglesia Católica no lo marca, se dice que el nacimiento debe colocarse el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción. En esa fecha suele instalarse el portal con las figuras principales: María, José y el pesebre vacío, que espera la llegada del Niño Jesús la noche del 24 de diciembre. Es tradición que la figura del Niño se coloque justo a la medianoche del 24, durante la celebración de la Nochebuena, mientras suenan los villancicos y la familia se reúne para orar y compartir la cena.

Este año 2025, la Nochebuena caerá en miércoles 24 de diciembre, y la Navidad se celebrará al día siguiente, jueves 25. Para muchos, es el momento ideal de mantener viva una costumbre que representa la unión familiar, la fe y el sentido espiritual de las fiestas decembrinas.

