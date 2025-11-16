El buen fin de año está en Colorado

Destino para quienes buscan nieve en esta temporada pero también para los fanáticos de salir de shopping. Ideal para los amantes de explorar ciudades, pero también para quienes buscan perderse en horizontes de naturaleza infinita. Así es Colorado, en Estados Unidos, que comienza a vestirse con sus colores de invierno a la espera de los viajeros curiosos, intrépidos o que busquen un momento de relax absoluto.

Conocido como la “puerta al Viejo Oeste” norteamericano, si lo observamos en el mapa nos parecerá un enorme cuadrado al Norte de Nuevo México. Pero los ecosistemas que encontramos aquí son todo menos cuadrados. Desde frondosos bosques hasta montañas inmensas, pasando por desiertos.

Con el fin de año asomándose en el calendario, es momento de definir ese viaje que corone el 2025. ¿Qué te parece si comenzamos a explorar Colorado?

Los destinos de esquí ofrecen pistas con distinta dificultad, perfectas para chicos y grandes. ESPECIAL

Todo arranca en Denver

Fundada a mediados del siglo XIX como un pueblo minero, esta ciudad terminó por reconvertirse en un centro de negocios y ocio que no niega su pasado gambusino. Ese equilibrio entre lo bohemio y lo cosmopolita le otorga a Denver un aire único en Estados Unidos.

Los turistas mexicanos se sentirán en casa en esta ciudad, ya sea por la altura (más de mil metros sobre el nivel del mar), o por la proverbial amabilidad con la que sus ciudadanos reciben a los visitantes.

Quienes son fanáticos de las compras encontrarán en esta ciudad lo que buscan en sus centros comerciales y outlets.

También resultará fascinante a los cazadores de sabores, pues cuenta con varios de los restaurantes más afamados de Colorado y con una vibrante escena de destilerías y cervecerías independientes, lo que convierte cada velada en una experiencia deliciosa.

Esta ciudad es a la que los turistas tapatíos podrán viajar con mayor comodidad, gracias a que hay vuelo directo entre Denver y Guadalajara cortesía de la aerolínea Volaris.

El sistema de montañas en Colorado brinda paisajes como sacados de un cuento de hadas. ESPECIAL

Diversión helada en Aspen-Snowmass

El pretexto usual para viajar a Colorado es su gran oferta de actividades invernales, en especial para quienes son fanáticos del esquí. Y la mejor práctica se puede realizar en Aspen-Snowmass.

Ambos destinos (separados por apenas unos minutos), son famosos por sus magníficas pistas de esquí, así como por su amplia oferta de hoteles y residencias para disfrutar de una cómoda y cálida estancia.

Reconocido como uno de los mejores lugares para practicar el esquí en la Unión Americana, las ciudades de Aspen-Snowmass ofrecen cuatro montañas para que muestres tus habilidades sobre la nieve: Snowmass, Aspen Mountain, Aspen Highland y Buttermilk.

Los deportes invernales requieren cierta capacitación, y la buena noticia es que aquí hay instructores capacitados para mostrarle al viajero todo lo necesario para dominar el hielo. ¿Lo mejor? Siempre recibir las clases en español.

En las alturas de Colorado Springs

Quienes busquen combinar ciudad con experiencias al aire libre pueden optar por visitar Colorado Springs, la segunda ciudad más grande del Estado (a 96 kilómetros al Sur de Denver). Sus paisajes rocallosos están coronados por Pikes Peak, considerada “La montaña de Estados Unidos”, misma que ofrece una vista que te robará el aliento y permite disfrutar de unos amaneceres esplendorosos, con un cielo pintado de color azul.

Colorado Springs desarrolló además una serie de experiencias turísticas que lo hacen único. ¿Una recomendación? Toma un paseo en el Ferrocarril Royal Gorge Route, que ofrece recorridos panorámicos por la región. Lo puedes contratar en la página https://www.royalgorgeroute.com/.

Las aguas termales también son populares en Colorado. ESPECIAL

El Durango que nadie conoce

Los viajeros que buscan lugares inesperados hallarán en Durango una grata revelación. Rodeada de paisajes imponentes, esta ciudad cautiva por la calidez de su gente y se convierte en una base perfecta para adentrarse en los parques nacionales de la región, donde la naturaleza ofrece experiencias verdaderamente memorables y profundas.

Se encuentra cerca de un atractivo que ya era conocido hace tiempo: El Parque Nacional de Mesa Verde, con las enigmáticas viviendas construidas por los pueblos del suroeste de Estados Unidos en sus inmensos acantilados.

El destino es famoso también por sus senderos para hacer caminata, bicicleta y en esta temporada caminar sobre nieve.

En esta temporada, las Montañas de la Plata se visten de nieve, ofreciendo la oportunidad de explorar su belleza al amanecer. No olvides terminar el día en el Centro de Durango con una rica taza de chocolate caliente bien espumoso.

Adrenalina pura

Estados Unidos es hogar de diversas ligas deportivas de alto rendimiento, como el futbol americano (NFL), baloncesto (NBA) y beisbol (MLB).

No es poco el turismo que llega a ese país buscando un poco de emoción deportiva, y aunque Los Ángeles y Nueva York son destinos populares para ello, Denver también presume de emoción en esta categoría.

Los Rockies de Colorado (MLB), Denver Broncos (NFL) y Denver Nuggets (NBA), son ejemplo de que este destino también tiene algo para emocionar al máximo.

