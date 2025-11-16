Destinos imperdibles para cerrar el año

El cierre del año trae consigo la temporada invernal, una invitación perfecta para lucir chamarras, botas y suéteres… o bien, desempolvar el traje de baño y el bloqueador. Ya sea en familia, en pareja o en solitario, hay destinos para todos los gustos: desde bosques fríos hasta playas cálidas, pasando por grandes urbes llenas de vida cultural. Aquí cinco opciones para disfrutar al máximo las vacaciones de fin de año.

Cabañas entre el bosque en Mazamitla, el refugio perfecto para el frío decembrino. ESPECIAL

Mazamitla y Tapalpa: invierno entre bosques. Para quienes buscan un plan familiar rodeado de naturaleza, estos dos Pueblos Mágicos en la Sierra de Jalisco son la opción ideal. A pocas horas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ambos destinos cuentan con cabañas enclavadas en el bosque, perfectas para encender la chimenea, degustar una carne asada o disfrutar una copa de vino en clima frío. También hay actividades recreativas al aire libre. Eso sí, conviene reservar con anticipación: suelen estar muy solicitados.

Puerto Vallarta. Sol, ambiente vibrante y mar cálido en pleno invierno. ESPECIAL

Puerto Vallarta y Riviera Nayarit: calor, playa y diversión. Si tu idea es huir del frío, las costas de Jalisco y Nayarit te reciben con sol. Puerto Vallarta es perfecto para quienes viajan en plan de soltería: clubs nocturnos, ambiente diverso y playas tan concurridas como Los Muertos, donde cada invierno llegan cientos de extranjeros. En cambio, para un viaje romántico, la Riviera Nayarit ofrece paraísos tranquilos y exclusivos, ideales para desconectarse del bullicio y disfrutar la arena y el mar.

Buenos Aires. Historia, gastronomía y calor en plena temporada decembrina. ESPECIAL

Buenos Aires, Argentina: una Navidad calurosa. Mientras en México es invierno, en Argentina es pleno verano. Buenos Aires se convierte en una opción irresistible para quien busca calor, cultura y buena gastronomía. Museos, teatros, noches vibrantes y una cocina protagonizada por cortes de carne y mate hacen de la capital argentina un destino ideal para cerrar el año de manera diferente.

El invierno en Chicago. Rascacielos, nieve y tradiciones decembrinas. ESPECIAL

Chicago, Estados Unidos: Navidad al estilo cosmopolita. A unas cuatro horas de Guadalajara en avión, Chicago deslumbra con su espíritu navideño. Desde mediados de noviembre se enciende el árbol gigante y la ciudad se llena de luces, villancicos y desfiles que encantan a chicos y grandes. El frío es intenso, así que prepara abrigo, bufanda y gorro. Entre sus imperdibles están Cloud Gate, el Skydeck, el Shedd Aquarium y el Field Museum.

CDMX sin prisas. La capital se deja recorrer entre clima fresco y cultura infinita, como visitar el Castillo de Chapultepec. ESPECIAL

Ciudad de México: cultura sin prisas. Con muchos capitalinos fuera durante estas fechas, la CDMX se vuelve más transitable, perfecta para recorrerla a pie. Sus museos -como el Soumaya-, su inmensa oferta gastronómica y su cartelera teatral hacen que la capital sea un destino ideal para cualquier tipo de viajero. Entre frío y outfits invernales, diciembre y enero son meses perfectos para redescubrir la metrópoli.