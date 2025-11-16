Destinos imperdibles para cerrar el año

El cierre del año trae consigo la temporada invernal, una invitación perfecta para lucir chamarras, botas y suéteres… o bien, desempolvar el traje de baño y el bloqueador. Ya sea en familia, en pareja o en solitario, hay destinos para todos los gustos: desde bosques fríos hasta playas cálidas, pasando por grandes urbes llenas de vida cultural. Aquí cinco opciones para disfrutar al máximo las vacaciones de fin de año.Mazamitla y Tapalpa: invierno entre bosques. Para quienes buscan un plan familiar rodeado de naturaleza, estos dos Pueblos Mágicos en la Sierra de Jalisco son la opción ideal. A pocas horas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ambos destinos cuentan con cabañas enclavadas en el bosque, perfectas para encender la chimenea, degustar una carne asada o disfrutar una copa de vino en clima frío. También hay actividades recreativas al aire libre. Eso sí, conviene reservar con anticipación: suelen estar muy solicitados.Puerto Vallarta y Riviera Nayarit: calor, playa y diversión. Si tu idea es huir del frío, las costas de Jalisco y Nayarit te reciben con sol. Puerto Vallarta es perfecto para quienes viajan en plan de soltería: clubs nocturnos, ambiente diverso y playas tan concurridas como Los Muertos, donde cada invierno llegan cientos de extranjeros. En cambio, para un viaje romántico, la Riviera Nayarit ofrece paraísos tranquilos y exclusivos, ideales para desconectarse del bullicio y disfrutar la arena y el mar.Buenos Aires, Argentina: una Navidad calurosa. Mientras en México es invierno, en Argentina es pleno verano. Buenos Aires se convierte en una opción irresistible para quien busca calor, cultura y buena gastronomía. Museos, teatros, noches vibrantes y una cocina protagonizada por cortes de carne y mate hacen de la capital argentina un destino ideal para cerrar el año de manera diferente.Chicago, Estados Unidos: Navidad al estilo cosmopolita. A unas cuatro horas de Guadalajara en avión, Chicago deslumbra con su espíritu navideño. Desde mediados de noviembre se enciende el árbol gigante y la ciudad se llena de luces, villancicos y desfiles que encantan a chicos y grandes. El frío es intenso, así que prepara abrigo, bufanda y gorro. Entre sus imperdibles están Cloud Gate, el Skydeck, el Shedd Aquarium y el Field Museum.Ciudad de México: cultura sin prisas. Con muchos capitalinos fuera durante estas fechas, la CDMX se vuelve más transitable, perfecta para recorrerla a pie. Sus museos -como el Soumaya-, su inmensa oferta gastronómica y su cartelera teatral hacen que la capital sea un destino ideal para cualquier tipo de viajero. Entre frío y outfits invernales, diciembre y enero son meses perfectos para redescubrir la metrópoli.