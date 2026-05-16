El aromatizante casero que ayuda a ahuyentar mosquitos durante la temporada de calor

Las altas temperaturas registradas en distintas regiones de México no solo provocan ambientes más calurosos, también generan condiciones ideales para la proliferación de mosquitos, cuya presencia aumenta durante las temporadas de calor y humedad. Estos insectos, además de ser molestos dentro del hogar, pueden transmitir diversas enfermedades.

Ante este panorama, organismos especializados como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que algunos aceites esenciales pueden ayudar a mantener alejados a los mosquitos de forma natural. Esto ocurre gracias a ciertos componentes aromáticos presentes en plantas y extractos vegetales que interfieren con la capacidad de los insectos para detectar olores, funcionando como una barrera repelente sin necesidad de recurrir en todos los casos a productos químicos más fuertes.

¿Cómo preparar un aromatizante casero contra mosquitos?

Para elaborar un aromatizante casero con mayor efectividad, es importante utilizar ingredientes que contengan sustancias como citronelal o eugenol, reconocidas por sus propiedades repelentes.

Según recomendaciones de sitios especializados en salud como Healthline y Mejor con Salud, el procedimiento para preparar un atomizador ambiental incluye varios pasos clave.

El primero consiste en seleccionar una base líquida. Para ello se mezcla media taza de agua destilada con media taza de alcohol de 96 grados o vodka económico. El alcohol ayuda a disolver los aceites esenciales y facilita que el aroma se disperse rápidamente en el ambiente.

Posteriormente se incorporan los ingredientes activos. La mezcla debe contener 10 gotas de aceite esencial de citronela y 5 gotas de aceite de eucalipto de limón. Una investigación publicada en ResearchGate señala que este último puede ofrecer una protección similar a algunos repelentes sintéticos de baja concentración en condiciones controladas.

Como complemento opcional, especialmente en espacios como la cocina, se pueden añadir 5 gotas de aceite esencial de clavo de olor. Estudios citados por el Journal of Brand Management destacan que este ingrediente es uno de los repelentes naturales con mayor duración debido a la intensidad y persistencia de su aroma.

Una vez lista la preparación, el líquido debe colocarse en un envase con atomizador para aplicarlo en zonas estratégicas del hogar, como cortinas, marcos de ventanas y esquinas de las habitaciones, lugares donde comúnmente descansan los mosquitos.

¿Qué tan efectivos son los aceites esenciales?

La eficacia de algunos aceites esenciales ha sido respaldada por investigaciones científicas. El National Center for Biotechnology Information (NCBI) señala que compuestos como el geraniol y el aceite de canela pueden afectar la capacidad de los mosquitos para localizar a las personas mediante el dióxido de carbono.

Sin embargo, las autoridades sanitarias subrayan que este tipo de aromatizantes deben formar parte de una estrategia más amplia de prevención. El CDC recomienda vaciar, limpiar y cubrir cualquier recipiente que acumule agua estancada, ya que estos espacios son utilizados por los mosquitos para reproducirse.

Especialistas en entomología médica también advierten que las altas temperaturas influyen en la duración del aroma de los aceites esenciales. El calor extremo acelera su evaporación, por lo que se recomienda reaplicar la mezcla cada dos o tres horas durante los periodos de mayor temperatura.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP