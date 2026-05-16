¿Alacranes en casa? Conoce el repelente natural con lavanda y canela

Con la llegada de las altas temperaturas, aumenta la presencia de insectos y animales rastreros dentro del hogar, así como en jardines y cocheras. Por este motivo, durante esta época, muchas personas buscan maneras efectivas de proteger su casa de alacranes y plagas, ya que el calor favorece la aparición de cucarachas, hormigas, arañas y otros visitantes no deseados.

Expertos señalan que los alacranes, en temporada de calor, suelen salir de sus escondites en busca de agua, alimento y lugares frescos donde puedan refugiarse. Por ello, tomar medidas preventivas es de suma importancia para evitar riesgos dentro del hogar, especialmente en las zonas cálidas del país.

Por medio de redes sociales, el experto en fauna José María Zamora, mejor conocido como "Chemanimals", compartió una receta para elaborar un poderoso repelente natural de alacranes que protegerá a tu familia de picaduras.

Este repelente contiene ingredientes que son amigables con la naturaleza y no ponen en riesgo la salud de tu familia, especialmente si hay presencia de mascotas o niños pequeños.

Además, es ideal para utilizarlo si detectas un nido de alacranes en tu jardín o en una zona aledaña, desde donde puedan entrar a tu hogar.

Cómo preparar la mezcla repelente de alacranes

Ingredientes

Media taza de lavanda fresca o seca

2 varitas de canela

1 litro de agua

Ceniza

Instrucciones

Pon a hervir la lavanda con un litro de agua; posteriormente, agrega la canela y deja que las esencias de ambos ingredientes se integren dentro de la olla.

Una vez lista la mezcla, deja reposar mientras limpias el área donde esté el nido de alacranes o existan agujeros donde puedan esconderse, y trata de mantener siempre despejados esos lugares.

Recomendaciones para reforzar la protección

Si el espacio donde habitan los alacranes está al aire libre, el experto recomienda espolvorear ceniza para secar cualquier rastro de humedad en el área.

Riega el agua de lavanda con ayuda de un atomizador por todo tu jardín, puertas y ventanas. Recuerda que el repelente no dañará las plantas ni los objetos que hay alrededor.

Otras medidas son:

Sacudir ropa y zapatos antes de usarlos.

Sellar grietas en paredes y pisos.

Mantener patios y jardines limpios.

Evitar acumulaciones de madera, cartón o escombros.

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