Sábado, 16 de Mayo 2026

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¿Por qué los perros rascan su cama antes de dormir?

Hoy te revelamos el fascinante secreto evolutivo en los perros detrás de este comportamiento para que entiendas mejor a tu mejor amigo y sepas cuándo preocuparte

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Los perros poseen glándulas sudoríparas en las almohadillas de sus patas, las cuales liberan feromonas únicas cuando rascan una superficie. ESPECIAL / CANVA

Los perros poseen glándulas sudoríparas en las almohadillas de sus patas, las cuales liberan feromonas únicas cuando rascan una superficie. ESPECIAL / CANVA

Seguramente has visto a tu perro rascar frenéticamente su cojín, las cobijas o el piso de la sala justo antes de echarse a descansar. Este curioso hábito, que a veces parece destructivo o un simple juego, tiene una explicación fascinante basada en la etología canina y la supervivencia pura.

El legado del lobo salvaje en tu sala

La Dra. Rebecca MacMillan, reconocida veterinaria, explica que este comportamiento es un instinto natural heredado directamente de sus ancestros. En la naturaleza, el lobo salvaje escarbaba la tierra, las ramas y las hojas para crear un nido seguro, limpio y protegido de los depredadores al momento de dormir.

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Además de buscar seguridad, rascar la zona de descanso les permite a los canes regular su temperatura corporal de forma natural. Al remover la capa superficial del suelo, los caninos salvajes encontraban tierra más fresca durante el verano o un refugio mucho más cálido para soportar el crudo invierno.

Un mensaje oculto en sus patas

Otro motivo clave para entender qué significa este rascado es el marcaje territorial. Los perros poseen glándulas sudoríparas en las almohadillas de sus patas, las cuales liberan feromonas únicas cuando rascan una superficie, dejando un mensaje olfativo muy claro para otros animales de la casa.

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Al impregnar su olor personal en la cama, tu mascota no solo dice "este es mi espacio exclusivo", sino que también logra relajarse al rodearse de su propio aroma. Es una forma de autoconfort psicológico que les ayuda a conciliar el sueño de manera profunda, segura y tranquila.

¿Cuándo deberías preocuparte por este hábito?

Aunque es una conducta completamente normal, desde la redacción de El Informador te recomendamos observar con atención si el rascado se vuelve obsesivo. Si tu perro no logra acomodarse, llora o rasca hasta lastimarse las uñas, podría ser una señal de estrés, ansiedad o dolor articular que requiere atención veterinaria.

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Para asegurar el bienestar diario de tu mascota, proteger tus muebles de posibles rasguños y mejorar su calidad de sueño, aquí tienes una lista de tips rápidos y muy efectivos:

• Revisa su cama: Asegúrate de que sea del tamaño adecuado y tenga buen soporte ortopédico. 

• Cansa a tu perro: Un buen paseo diario reduce la ansiedad y la energía acumulada. 

• Mantén sus uñas cortas: Así evitarás que rompa las telas o se lastime al escarbar.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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