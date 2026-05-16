Estos alimentos podrían mejorar tu circulación y proteger la salud cardiovascular

La alimentación juega un papel fundamental en el cuidado del sistema cardiovascular, ya que los hábitos diarios pueden influir directamente en la salud del corazón, las arterias y las venas. Mantener una dieta equilibrada no solo ayuda a mejorar la circulación sanguínea, sino que también puede prevenir diversas enfermedades que suelen desarrollarse con el paso del tiempo, como aterosclerosis, aneurismas, várices, vasculitis e incluso infartos.

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Especialistas en salud han advertido que el consumo frecuente de grasas saturadas, frituras, azúcares y alimentos ultraprocesados puede elevar los niveles de colesterol LDL, conocido popularmente como “colesterol malo”. Cuando este tipo de colesterol aumenta en el organismo, comienza a acumularse en las paredes de las arterias formando placas que dificultan el flujo sanguíneo y elevan el riesgo de padecer problemas cardiovasculares graves.

Además del colesterol, factores como el exceso de sodio, el sedentarismo y una mala hidratación también pueden deteriorar la salud circulatoria y afectar el funcionamiento adecuado del corazón. Por ello, cada vez más expertos recomiendan adoptar hábitos alimenticios más saludables desde edades tempranas para reducir riesgos a futuro.

Afortunadamente, existen diversos alimentos que pueden convertirse en aliados naturales para proteger el sistema cardiovascular.

¿Qué alimentos afectan la salud cardiovascular?

Si tienes antecedentes familiares, si tu médico te ha recomendado cuidar más tu salud cardiovascular o si simplemente quieres prevenir cualquier riesgo, entonces tienes que revisar lo que estás comiendo.

Para empezar, la Fundación Española del Corazón recomienda limitar el consumo de grasas saturadas y grasas trans, por ejemplo, lácteos enteros, mantequilla, carnes rojas, embutidos, yema de huevo, comidas fritas y bollería industrial.

En particular, las grasas trans se utilizan en productos de pastelería, galletas y panes. No obstante, representan un riesgo tanto para el corazón como para el resto del organismo.

Asimismo, la Fundación Española del Corazón sugiere reducir el consumo de sodio, ya sea en snacks, embutidos (jamón, tocino y salchichas), alimentos enlatados, sopas instantáneas, quesos curados y salsas industriales.

¿Qué alimentos protegen la salud cardiovascular?

Por el contrario, la nutricionista Gemma Chiva-Blanch, en una artículo de la Universitat Oberta de Catalunya, indica que existen alimentos que ayudan a reducir el riesgo cardiovascular cuando se integran en las comidas cotidianas.

Aceite de oliva: Cocinar aceite de oliva -especialmente en su versión extra virgen- beneficia al corazón por su contenido de grasas monoinsaturadas y polifenoles, compuestos que tienen efectos protectores.

Cocinar aceite de oliva -especialmente en su versión extra virgen- beneficia al corazón por su contenido de grasas monoinsaturadas y polifenoles, compuestos que tienen efectos protectores. Frutos secos: De igual manera, las nueces y otros frutos secos contienen ácidos grasos poliinsaturados, tocoferoles y fitosteroles, que ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL en la sangre.

De igual manera, las nueces y otros frutos secos contienen ácidos grasos poliinsaturados, tocoferoles y fitosteroles, que ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL en la sangre. Legumbres: La especialista también señala que las legumbres (lentejas, garbanzos, habas, soja, etcétera) son parte de los alimentos que preservan la salud cardiovascular debido a su aporte elevado de proteína y fibra.

La especialista también señala que las legumbres (lentejas, garbanzos, habas, soja, etcétera) son parte de los alimentos que preservan la salud cardiovascular debido a su aporte elevado de proteína y fibra. Pescado azul: Mientras que el pescado azul -sardina, anchoa o salmón- es fuente de ácidos grasos Omega-3, fundamentales para el organismo y comúnmente asociados con la prevención de trombosis.

Mientras que el pescado azul -sardina, anchoa o salmón- es fuente de ácidos grasos Omega-3, fundamentales para el organismo y comúnmente asociados con la prevención de trombosis. Frutas con antioxidantes: Las fresas, las moras o arándanos también se recomiendan por su abundancia en polifenoles, mismos que ofrecen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Las fresas, las moras o arándanos también se recomiendan por su abundancia en polifenoles, mismos que ofrecen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Ajo: De igual manera, la nutricionista puntualiza que, pese a su sabor intenso, el ajo contiene compuestos como la alicina, vinculados con la reducción del riesgo cardiovascular.

De igual manera, la nutricionista puntualiza que, pese a su sabor intenso, el ajo contiene compuestos como la alicina, vinculados con la reducción del riesgo cardiovascular. Especias: La cúrcuma, jengibre, canela y pimienta negra pueden cuidar tu corazón, debido a que poseen compuestos bioactivos que influyen en procesos clave del cuerpo relacionados con la salud cardiovascular.

Recuerda que estos alimentos resultan efectivos cuando forman parte de un plan de alimenticio variado y equilibrado. Para cuidar tu saluda, debes apoyarte de la actividad física y acudir con un experto a revisiones constantes.

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