Estos alimentos podrían mejorar tu circulación y proteger la salud cardiovascular

La alimentación juega un papel fundamental en el cuidado del sistema cardiovascular, ya que los hábitos diarios pueden influir directamente en la salud del corazón, las arterias y las venas. Mantener una dieta equilibrada no solo ayuda a mejorar la circulación sanguínea, sino que también puede prevenir diversas enfermedades que suelen desarrollarse con el paso del tiempo, como aterosclerosis, aneurismas, várices, vasculitis e incluso infartos.Especialistas en salud han advertido que el consumo frecuente de grasas saturadas, frituras, azúcares y alimentos ultraprocesados puede elevar los niveles de colesterol LDL, conocido popularmente como “colesterol malo”. Cuando este tipo de colesterol aumenta en el organismo, comienza a acumularse en las paredes de las arterias formando placas que dificultan el flujo sanguíneo y elevan el riesgo de padecer problemas cardiovasculares graves.Además del colesterol, factores como el exceso de sodio, el sedentarismo y una mala hidratación también pueden deteriorar la salud circulatoria y afectar el funcionamiento adecuado del corazón. Por ello, cada vez más expertos recomiendan adoptar hábitos alimenticios más saludables desde edades tempranas para reducir riesgos a futuro.Afortunadamente, existen diversos alimentos que pueden convertirse en aliados naturales para proteger el sistema cardiovascular. Si tienes antecedentes familiares, si tu médico te ha recomendado cuidar más tu salud cardiovascular o si simplemente quieres prevenir cualquier riesgo, entonces tienes que revisar lo que estás comiendo.Para empezar, la Fundación Española del Corazón recomienda limitar el consumo de grasas saturadas y grasas trans, por ejemplo, lácteos enteros, mantequilla, carnes rojas, embutidos, yema de huevo, comidas fritas y bollería industrial.En particular, las grasas trans se utilizan en productos de pastelería, galletas y panes. No obstante, representan un riesgo tanto para el corazón como para el resto del organismo.Asimismo, la Fundación Española del Corazón sugiere reducir el consumo de sodio, ya sea en snacks, embutidos (jamón, tocino y salchichas), alimentos enlatados, sopas instantáneas, quesos curados y salsas industriales.Por el contrario, la nutricionista Gemma Chiva-Blanch, en una artículo de la Universitat Oberta de Catalunya, indica que existen alimentos que ayudan a reducir el riesgo cardiovascular cuando se integran en las comidas cotidianas.Recuerda que estos alimentos resultan efectivos cuando forman parte de un plan de alimenticio variado y equilibrado. Para cuidar tu saluda, debes apoyarte de la actividad física y acudir con un experto a revisiones constantes.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP