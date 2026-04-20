El hígado trabaja en silencio todos los días: filtra toxinas, procesa nutrientes, ayuda a digerir grasas, regula sustancias químicas y participa en cientos de funciones vitales. Por eso, cuando empieza a fallar, muchas veces las señales aparecen de forma discreta. Detectarlas a tiempo puede marcar una gran diferencia.

Es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Entre sus funciones principales están:

Procesar medicamentos y alcohol

Almacenar energía

Producir bilis para la digestión

Eliminar desechos de la sangre

Regular colesterol y glucosa

Producir proteínas esenciales

Cuando el hígado se inflama, se daña o pierde capacidad funcional, el cuerpo comienza a manifestarlo.

CANVA

Cansancio constante sin explicación

Sentirte agotado todo el tiempo, incluso durmiendo bien, puede ser una señal de que algo no anda bien.

Las enfermedades hepáticas frecuentemente generan:

Fatiga persistente

Debilidad

Falta de energía

Sensación de agotamiento mental

Aunque el cansancio tiene muchas causas, si es continuo merece revisión médica.

Piel o ojos amarillos

La ictericia ocurre cuando se acumula bilirrubina, una sustancia que normalmente el hígado procesa.

Se nota como:

Piel amarillenta

Ojos amarillos

Orina oscura

Es una señal importante que requiere valoración médica inmediata.

Hinchazón abdominal

El abdomen puede inflamarse por retención de líquidos (ascitis) cuando el hígado está seriamente comprometido.

También puede presentarse:

Sensación de presión abdominal

Aumento rápido de volumen

Molestia al acostarse

Náusea o pérdida de apetito

El hígado influye en digestión y metabolismo. Cuando no trabaja bien pueden aparecer:

Náuseas frecuentes

Poco apetito

Saciedad rápida

Intolerancia a comidas grasosas

Picazón en la piel

La acumulación de sales biliares y otras sustancias puede causar comezón intensa, incluso sin ronchas visibles. A veces empeora por la noche y puede ser muy molesta.

Moretones o sangrado fácil

El hígado fabrica proteínas necesarias para la coagulación. Si empieza a fallar, algunas personas notan:

Moretones frecuentes

Sangrado de encías

Sangrado nasal fácil

Heridas que tardan más en detener sangrado

CANVA

Confusión o cambios mentales

En problemas hepáticos avanzados, toxinas que normalmente el hígado elimina pueden afectar el cerebro.

Esto puede causar:

Confusión

Olvidos

Somnolencia excesiva

Irritabilidad

Dificultad para concentrarse

Es una señal urgente.

Otras señales que también pueden aparecer

Dolor o molestia del lado derecho superior del abdomen

Orina muy oscura

Heces pálidas

Pérdida de peso inexplicable

Mal aliento persistente

Retención de líquidos en piernas

El hígado suele dar señales cuando ya está bajo presión. Si notas una o varias de estas 7 señales, no las ignores. Detectar problemas hepáticos a tiempo puede prevenir complicaciones serias y mejorar tu salud general.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB