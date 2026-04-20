Lunes, 20 de Abril 2026

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¡Presta atención! Los síntomas de que tu hígado NO está funcionando

Tu hígado puede estar enviando señales de alerta sin que lo notes. Cansancio constante, hinchazón, piel amarilla o problemas digestivos pueden indicar que este órgano vital no está funcionando correctamente

Por: El Informador

El hígado suele dar señales cuando ya está bajo presión. Si notas una o varias de estas 7 señales, no las ignores. CANVA

El hígado suele dar señales cuando ya está bajo presión. Si notas una o varias de estas 7 señales, no las ignores. CANVA

El hígado trabaja en silencio todos los días: filtra toxinas, procesa nutrientes, ayuda a digerir grasas, regula sustancias químicas y participa en cientos de funciones vitales. Por eso, cuando empieza a fallar, muchas veces las señales aparecen de forma discreta. Detectarlas a tiempo puede marcar una gran diferencia.

Es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Entre sus funciones principales están:

  • Procesar medicamentos y alcohol
  • Almacenar energía
  • Producir bilis para la digestión
  • Eliminar desechos de la sangre
  • Regular colesterol y glucosa
  • Producir proteínas esenciales

Cuando el hígado se inflama, se daña o pierde capacidad funcional, el cuerpo comienza a manifestarlo.

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Cansancio constante sin explicación

Sentirte agotado todo el tiempo, incluso durmiendo bien, puede ser una señal de que algo no anda bien.

Las enfermedades hepáticas frecuentemente generan:

  • Fatiga persistente
  • Debilidad
  • Falta de energía
  • Sensación de agotamiento mental

Aunque el cansancio tiene muchas causas, si es continuo merece revisión médica.

Piel o ojos amarillos

La ictericia ocurre cuando se acumula bilirrubina, una sustancia que normalmente el hígado procesa.

Se nota como:

  • Piel amarillenta
  • Ojos amarillos
  • Orina oscura

Es una señal importante que requiere valoración médica inmediata.

Hinchazón abdominal

El abdomen puede inflamarse por retención de líquidos (ascitis) cuando el hígado está seriamente comprometido.

También puede presentarse:

  • Sensación de presión abdominal
  • Aumento rápido de volumen
  • Molestia al acostarse

Náusea o pérdida de apetito

El hígado influye en digestión y metabolismo. Cuando no trabaja bien pueden aparecer:

  • Náuseas frecuentes
  • Poco apetito
  • Saciedad rápida
  • Intolerancia a comidas grasosas

Picazón en la piel

La acumulación de sales biliares y otras sustancias puede causar comezón intensa, incluso sin ronchas visibles. A veces empeora por la noche y puede ser muy molesta.

Moretones o sangrado fácil

El hígado fabrica proteínas necesarias para la coagulación. Si empieza a fallar, algunas personas notan:

  • Moretones frecuentes
  • Sangrado de encías
  • Sangrado nasal fácil
  • Heridas que tardan más en detener sangrado
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Confusión o cambios mentales

En problemas hepáticos avanzados, toxinas que normalmente el hígado elimina pueden afectar el cerebro.

Esto puede causar:

  • Confusión
  • Olvidos
  • Somnolencia excesiva
  • Irritabilidad
  • Dificultad para concentrarse

Es una señal urgente.

Otras señales que también pueden aparecer

  • Dolor o molestia del lado derecho superior del abdomen
  • Orina muy oscura
  • Heces pálidas
  • Pérdida de peso inexplicable
  • Mal aliento persistente
  • Retención de líquidos en piernas

El hígado suele dar señales cuando ya está bajo presión. Si notas una o varias de estas 7 señales, no las ignores. Detectar problemas hepáticos a tiempo puede prevenir complicaciones serias y mejorar tu salud general.

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