El hígado trabaja en silencio todos los días: filtra toxinas, procesa nutrientes, ayuda a digerir grasas, regula sustancias químicas y participa en cientos de funciones vitales. Por eso, cuando empieza a fallar, muchas veces las señales aparecen de forma discreta. Detectarlas a tiempo puede marcar una gran diferencia.Es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Entre sus funciones principales están:Cuando el hígado se inflama, se daña o pierde capacidad funcional, el cuerpo comienza a manifestarlo.Sentirte agotado todo el tiempo, incluso durmiendo bien, puede ser una señal de que algo no anda bien.Las enfermedades hepáticas frecuentemente generan:Aunque el cansancio tiene muchas causas, si es continuo merece revisión médica.La ictericia ocurre cuando se acumula bilirrubina, una sustancia que normalmente el hígado procesa.Se nota como:Es una señal importante que requiere valoración médica inmediata.El abdomen puede inflamarse por retención de líquidos (ascitis) cuando el hígado está seriamente comprometido.También puede presentarse:El hígado influye en digestión y metabolismo. Cuando no trabaja bien pueden aparecer:La acumulación de sales biliares y otras sustancias puede causar comezón intensa, incluso sin ronchas visibles. A veces empeora por la noche y puede ser muy molesta.El hígado fabrica proteínas necesarias para la coagulación. Si empieza a fallar, algunas personas notan:En problemas hepáticos avanzados, toxinas que normalmente el hígado elimina pueden afectar el cerebro.Esto puede causar:Es una señal urgente.El hígado suele dar señales cuando ya está bajo presión. Si notas una o varias de estas 7 señales, no las ignores. Detectar problemas hepáticos a tiempo puede prevenir complicaciones serias y mejorar tu salud general.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB