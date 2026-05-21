¿Dónde comer los mejores tacos de México? Michelin revela sus favoritos de 2026

Más allá de ser necesaria para subsistir, la comida es un reflejo de la cultura y las tradiciones que nos rodean. En México, los alimentos se han convertido en una parte esencial de lo que tenemos para ofrecer al mundo y de aquello que nos representa. Algunos de nuestros platillos típicos han viajado miles de kilómetros, popularizándose incluso al otro extremo del mundo, y uno de ellos son los tacos.

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La Guía Michelin México 2026 dejó claro que los tacos ocupan un lugar sumamente importante en la gastronomía mexicana, pues fueron varias las taquerías que alcanzaron o estuvieron a punto de alcanzar el reconocimiento máximo de la organización: la Estrella Michelin.

Y aunque la mayoría de las personas asumen que comer en uno de estos lugares puede ser poco accesible, la realidad es que esta edición Michelin se propuso encontrar espacios en los que no importara el presupuesto o la elegancia; la meta simplemente era demostrar cuáles son los sitios donde la comida se siente como un abrazo al corazón. Por eso, aquí te presentamos la lista de las taquerías que fueron distinguidas a lo largo del país.

¿Qué taquerías recibieron una Estrella Michelin 2026?

La taquería La Oncemil obtuvo una Estrella Michelin este 2026. Ubicada en la Ciudad de México, se trata de un proyecto fundado por el chef César de la Parra.

Tanto el menú como el recinto mezcla la esencia tradicional del taco con una propuesta más sofisticada, basada en ingredientes premium, trompos de cortes finos y una estética cuidada.

Aquí predominan los tacos servidos de manera elegante: carnes al trompo, tortillas recién hechas y salsas artesanales, que se disfrutan en un ambiente moderno y urbano que conecta con el comensal.

Su filosofía "primero que llega, primero que taquea", refuerza la idea de una taquería sin pretensiones formales pese a su perfil gourmet. Y entre sus especialidades destacan los tacos de rib eye, sirloin Angus, picanha, campechano y carnitas, con precios que van desde los $125 a los $145.

También cuentan con otras opciones para probar como las tostadas de spicy tuna, delgaditas de wagyu japonés, sopa de fideo tlalpeño y ensaladas

"Desde que soñamos con abrir una taquería, tuvimos un objetivo claro: crear bocados memorables. Hoy, hace apenas unos minutos, recibimos una Estrella Michelin. Este reconocimiento pertenece a todo el equipo que cuida cada detalle, que trabaja con pasión todos los días y que hace posible que cada taco esté a la altura de ese sueño con el que empezamos".

El restaurante cuenta con dos sucursales: la primera sucursal en Monte Everest 780, Lomas de Chapultepec, y la segunda en Orizaba 83, Roma Norte, en la Ciudad de México. Manejan un horario de lunes a viernes desde las 12:00 a las 23:30 horas; mientras que sábados y domingos atienden desde las 11:00 a las 23:30 horas.

Taquerías en México recomendadas por la Guía Michelin 2026

Son miles los restaurantes que sueñan con una Estrella Michelin; sin embargo, por diferentes razones no todos lo logran; es por eso que la compañía decidió impulsar aquellos lugares que estuvieron a punto de llevarse el codiciado reconocimiento. La siguiente lista comprende algunos de los restaurantes y taquerías recomendados por la institución que insistió conviene visitar si lo que buscas es una experiencia gastronmica memorable.

La mayoría de los establecimientos sugeridos por Michelin se ubican en la capital del país; no obstante, la Guía Michelin se tomó el tiempo de incluir algunas cuantas propuestas en diferentes Estados de la República.

Ciudad de México

Taquería El Paisa

Maizajo

Barbacoa Gonzalitos

Castacán

Ricos Tacos Toluca

Tacos de Canasta Los Especiales

El Vilsito

La 89

Los Consentidos del Barrio

Tacos Charly

Tacos del Valle

Taquería El Jarocho

Los Milanesos

Tacos Hola El Güero

Los Parados

Taco Tasting Room

Baja California

Tacos El Franc, Tijuana

Tacos Marco Antonio y Tacos Mi Ranchito El Fénix, Ensenada

Taquería La Principal, Valle de Guadalupe

Jalisco

Birriería David

Birriería Las 9 Esquinas

Pancho’se Takos

Tacos y Gorditas Elvira

Nuevo León

Tacos El Compadre

Tacos Piedra 1

Tacos Doña Mary La Gritona

Puebla

Taquería Los Camellos

Yucatán

Taquería Kisin

Oaxaca

Barbacoa Obispo Cocina Rural

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Las taquerías siguen siendo un lugar imperdible para explorar la gastronomía del país desde nuestras mesas. Así que, si aún no las conoces, aprovecha tu próxima escapada para visitarlas y probar sus exquisitas creaciones.

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