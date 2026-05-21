El popularmente conocido como "mal del puerco" tiene una explicación científica precisa que va más allá de la simple pereza. Los especialistas médicos lo denominan somnolencia postprandial, un estado fisiológico de letargo que ocurre tras la ingesta de alimentos.

Este fenómeno se presenta cuando el cuerpo concentra gran parte de su energía y flujo sanguíneo en el sistema digestivo. Al suceder esto, el cerebro recibe una menor cantidad de sangre temporalmente, lo que se traduce en una inevitable sensación de pesadez y cansancio extremo.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esta condición afecta a una inmensa mayoría de los trabajadores en México. En ciudades con alto ritmo laboral como Guadalajara, este bajón de energía suele presentarse entre las 14:00 y las 16:00 horas.

La causa principal radica en las fluctuaciones de la glucosa en la sangre tras consumir platillos ricos en carbohidratos pesados o grasas. Cuando los niveles de azúcar suben rápidamente y luego caen, el cuerpo experimenta una fatiga que dificulta la concentración frente a la computadora.

Además, ciertos alimentos contienen altos niveles de triptófano, un aminoácido esencial que estimula la producción de serotonina y melatonina. Estas hormonas son las encargadas de regular el sueño, por lo que su liberación en pleno horario de oficina resulta contraproducente para la productividad.

Como comas, repercutirá en tu jornada laboral

La elección de tu menú de mediodía es el factor determinante para saber si serás víctima de este letargo vespertino. Consumir comidas copiosas, típicas de la gastronomía local, obliga al organismo a realizar un esfuerzo metabólico monumental que drena tus reservas de energía.

Los especialistas en nutrición advierten que los carbohidratos simples, como las harinas refinadas y los azúcares, son los principales enemigos del oficinista. Estos ingredientes provocan picos de insulina que, al descender de forma abrupta, te dejan con una sensación de agotamiento profundo.

Por el contrario, integrar proteínas magras, vegetales frescos y grasas saludables ayuda a mantener un índice glucémico estable durante toda la tarde. Esta estabilidad es la clave fisiológica para que el cerebro continúe operando con agudeza y claridad hasta el final del turno.

La hidratación también juega un rol silencioso pero fundamental en la prevención de la fatiga laboral diaria. Muchas veces, el cuerpo confunde la deshidratación leve con hambre o cansancio, agravando los síntomas del letargo después de la hora de la comida.

Masticar lentamente es otro hábito subestimado que facilita el proceso digestivo y reduce la carga de trabajo del estómago. Al triturar bien los alimentos, la absorción de nutrientes es más eficiente y el cuerpo no necesita desviar tanta energía hacia la digestión.

Tips infalibles para librarte del “mal del puerco” en la oficina y de paso, de un regaño

Para combatir este problema de raíz, es necesario implementar pequeños cambios en la rutina diaria dentro de la oficina. No se trata de dejar de comer, sino de hacerlo de manera inteligente; por ello, te presentamos una lista de recomendaciones.

Evita comer hasta sentirte completamente lleno; detente cuando estés satisfecho al ochenta por ciento. Un estómago sobrecargado requiere mucha más energía para procesar la comida, lo que irremediablemente te provocará una pesadez extrema frente a la pantalla. Realiza una caminata ligera de diez minutos tras comer para estimular la digestión y la circulación sanguínea. Este sencillo hábito ayuda a que la glucosa se procese de manera más eficiente, evitando el pico de insulina que causa el letargo. Sustituye los refrescos azucarados por agua para evitar los picos de glucosa que generan somnolencia. Mantener una hidratación óptima permite que tu cerebro funcione con agilidad y previene la fatiga mental durante las últimas horas del turno. Si da hambre a media tarde, opta por almendras, nueces o una manzana en lugar de galletas o pan dulce. Estos alimentos proporcionan energía sostenida sin alterar drásticamente tus niveles de azúcar en la sangre, manteniéndote alerta.

Con estos ajustes, las tardes en la oficina dejarán de ser una lucha contra el sueño y se convertirán en horas altamente productivas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO

