¿Dónde colocar el refrigerador para que no llegue tan caro el recibo de luz?

De acuerdo a datos de la Oranización de Consumidores y Usuarios (OCU), el refrigerador puede consumir hasta el 30% de energía eléctrica del hogar. No obstante, donde se coloca este electrodoméstico influye en que trabaje más y eleva innecesariamente el consumo de energía.Asimismo, especialistas de Europa Press advirtieron que al dejarlo encendido las 24 horas, también puede consumir más energía. Muchos hogares colocan el refrigerador cerca de fuente de calor o en espacios mal ventilados, lo cual incrementa el riesgo de exceder sus niveles de consumo eléctrico.La temperatura ambiente y la ventilación del entorno son factores que influyen en que el refrigerador funcione de manera eficiente. En cambio, si está colocado junto a un horno, una estufa o una ventana muy soleada, el electrodoméstico consume más energía para mantener la temperatura interna.Cabe mencionar que el refrigerador expulsa el calor por la parte trasera, por lo que necesita espacio suficiente para liberar ese aire caliente. Si está pegado a una pared o colocado en un hueco muy estrecho, no puede ventilarse bien y su eficiencia se reduce notablemente.A continuación te decimos dónde colocar tu refrigerador para que su funcionamiento sea más eficiente:Puedes colocarlo en un espacio libre en la parte trasera y los laterales del refrigerador. Esto permite la circulación de aire y mejora la disipación térmica.Las áreas más sombreadas y alejadas de fuentes de calor son ideales. En cocinas pequeñas, incluso moverlo unos centímetros puede hacer una diferencia en el consumo.