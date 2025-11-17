¿Dónde colocar el refrigerador para que no llegue tan caro el recibo de luz?

De acuerdo a datos de la Oranización de Consumidores y Usuarios (OCU), el refrigerador puede consumir hasta el 30% de energía eléctrica del hogar. No obstante, donde se coloca este electrodoméstico influye en que trabaje más y eleva innecesariamente el consumo de energía.

Asimismo, especialistas de Europa Press advirtieron que al dejarlo encendido las 24 horas, también puede consumir más energía. Muchos hogares colocan el refrigerador cerca de fuente de calor o en espacios mal ventilados, lo cual incrementa el riesgo de exceder sus niveles de consumo eléctrico.

¿Dónde no colocar el refrigerador en el hogar?

La temperatura ambiente y la ventilación del entorno son factores que influyen en que el refrigerador funcione de manera eficiente. En cambio, si está colocado junto a un horno, una estufa o una ventana muy soleada, el electrodoméstico consume más energía para mantener la temperatura interna.

Cabe mencionar que el refrigerador expulsa el calor por la parte trasera, por lo que necesita espacio suficiente para liberar ese aire caliente. Si está pegado a una pared o colocado en un hueco muy estrecho, no puede ventilarse bien y su eficiencia se reduce notablemente.

La temperatura ambiente y la ventilación del entorno son factores que influyen en que el refrigerador funcione de manera eficiente. UNSPLASH / E. MCLEAN

¿Dónde se debe colocar el refrigerador?

A continuación te decimos dónde colocar tu refrigerador para que su funcionamiento sea más eficiente:

Con espacio para ventilación

Puedes colocarlo en un espacio libre en la parte trasera y los laterales del refrigerador. Esto permite la circulación de aire y mejora la disipación térmica.

En un zona fresca de la cocina

Las áreas más sombreadas y alejadas de fuentes de calor son ideales. En cocinas pequeñas, incluso moverlo unos centímetros puede hacer una diferencia en el consumo.

Las áreas más sombreadas y alejadas de fuentes de calor son ideales para colocar un refrigerador. UNSPLASH / L. DESIGN

Otras recomendaciones son:

Ajustar la temperatura: 5°C en el refrigerador y -18°C en el congelador. No introducir alimentos calientes. Evitar abrir la puerta con frecuencia. Limpiar el polvo acumulado en la parte trasera del refrigerador. Descongelar cuando haya escarcha: 3 mm de hielo puede aumentar el gasto hasta un 30%.

