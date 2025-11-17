Conoce cuáles son los mejores lugares para visitar en el 2026

El próximo año promete viajes memorables para quienes buscan experiencias únicas, autenticidad cultural y escenarios naturales fuera de lo común. Según la reconocida revista Condé Nast Traveler, una nueva generación de destinos alrededor del mundo se perfila entre los favoritos del 2026, combinando aventura, historia, bienestar y paisajes sorprendentes.

Desde las rutas africanas hasta las ciudades europeas y rincones de América Latina, esta selección reúne sitios donde la naturaleza, la tradición y la innovación se entrelazan, invitando a explorar con curiosidad y respeto.

Conoce los 10 destinos imperdibles para descubrir en 2026

1. Arusha, Tanzania

Puerta de entrada a los safaris africanos, ubicada cerca del Serengueti y el cráter Ngorongoro. En 2026 estrenará un Centro Jane Goodall dedicado a la conservación y educación ambiental.

2. Costa Este de Barbados

Ideal para viajeros que buscan playas salvajes y paisajes volcánicos moldeados por el Atlántico. Sus pueblos pesqueros y ambiente tranquilo ofrecen una experiencia caribeña sin masificaciones.

3. Bruselas, Bélgica

La capital europea combina su patrimonio monumental con una vibrante escena artística, cultural y gastronómica. Entre el chocolate, la cerveza artesanal y el arte contemporáneo , la ciudad se reinventa para el visitante moderno.

4. Chiriquí, Panamá

Montañas, volcanes y playas se mezclan en este destino que resume la diversidad natural panameña. Ideal para turismo ecológico y rutas de café lejos de las multitudes.

5. Deer Valley, Utah, Estados Unidos

Un referente del lujo alpino en Norteamérica . Sus pistas de esquí y servicios exclusivos atraen en invierno, mientras que en verano se transforma en un paraíso para el ciclismo y los conciertos al aire libre.

Sus pistas de esquí y servicios exclusivos atraen en invierno. UNSPLASH

6. Fez, Marruecos

Su laberíntica medina, declarada Patrimonio Mundial, conserva siglos de historia viva. Artesanos, mercados y arquitectura islámica hacen de Fez una ventana al pasado del Magreb.

7. Gabón, África Central

Refugio de biodiversidad salvaje , con gorilas, elefantes y selvas vírgenes. Ideal para quienes buscan naturaleza pura y viajes sostenibles.

8. Alta Carniola, Eslovenia

Los Alpes Julianos y el lago Bled forman el corazón verde de Europa. Rutas de senderismo, pueblos alpinos y actividades de bienestar marcan el ritmo pausado de este destino natural y sereno.

9. Guadalajara, México

Entre mariachi, tequila, arte y gastronomía contemporánea , la capital jalisciense brilla como epicentro cultural moderno de México, donde la tradición se fusiona con la creatividad urbana.

10. Hong Kong

Una metrópoli que une oriente y occidente. Sus templos, mercados y senderos panorámicos ofrecen una experiencia urbana vibrante con acceso inmediato a la naturaleza.

