¿Qué generación eres según tu fecha de nacimiento?

Conocer los diferentes grupos generacionales, nos explica el por qué otras generaciones piensan o actúan de manera diferente

Por: Karol Ruelas

Cada grupo generacional está marcado por un contexto histórico, tecnológico y cultural particular que moldea su identidad. PIXABAY

Mucho se oye hablar sobre los “boomers”, “milennials” “generación Z y Alfa”, pero ¿Qué son? Estos son nombres a etiquetas que se les dieron a diferentes grupos de personas que nacieron en el mismo periodo de años, que además de compartir la época también lo hacen con patrones comunes en su comportamiento, valores y experiencias compartidas.

Ayudan a identificar a personas que crecieron bajo circunstancias históricas, tecnológicas, sociales y culturales similares, lo cual influye en su forma de pensar, comunicarse, consumir contenido y relacionarse.

 PIXABAY
¿Nunca te habías preguntado a qué generación perteneces? Descúbrelo, aquí te presentamos los diferentes grupos y sus características.

¿En qué generación naciste?

Generación Silenciosa (Silent)

Nacieron entre los años 1928–1945 y sus edades en 2025 rondan entre los 80–97 años
Características:

  • Se formaron en medio de la guerra y la escasez
  • Son disciplinados, resilientes y orientados a la estructura
  • Mantienen valores tradicionales ligados al trabajo y la familia 

Baby Boomers

Son los que nacieron entre los años 1946-1964 y sus edades en 2025 rondan entre los 61-79 años
Características: 

  • Hijo/as del auge económico tras la Segunda Guerra Mundial
  • Priorizaron la estabilidad laboral y el empleo a largo plazo
  • Protagonistas de movimientos sociales y cambios culturales

Generación X

Los que nacieron entre los años 1965-1980 y sus edades en 2025 rondan entre los 44-60 años
Características: 

  • Considerados la generación “Puente”: infancia analógica y adultez digital
  • Independientes, prácticos y con baja tolerancia al drama
  • Vieron nacer internet, MTV y la globalización

Millennials (Generación Y)

Nacieron entre los años 1981-1996 y sus edades en 2025 rondan entre los 29-44 años
Características: 

  • Primer grupo en crecer con internet de manera cotidiana
  • Amantes de las experiencias: viajes, aprendizaje continuo y emprendimiento
  • Afectados por crisis económicas y cambios drásticos en el mundo laboral
  • Digitales por naturaleza y altamente creativos

Generación Z

Los que nacieron entre los años 1997-2012 y sus edades en 2025 rondan entre los 13-28 años
Características:

  • Verdaderos nativos digitales: TikTok, Instagram y Twitch son su hábitat
  • Directos, visuales y con gran capacidad para expresarse
  • Progresistas; participan activamente en causas sociales como el clima y los derechos humanos
  • Buscan autenticidad y respuestas inmediatas

Generación Alfa

Nacieron entre los años 2013-2025 y sus edades en 2025 rondan entre los 0-12 años
Características:

  • Crecen rodeados de dispositivos inteligentes
  • Se desarrollan con IA, pantallas, asistentes de voz y modelos educativos híbridos
  • Se proyectan como la generación más hiperconectada 

