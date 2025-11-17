¿Qué generación eres según tu fecha de nacimiento?

Mucho se oye hablar sobre los “boomers”, “milennials” “generación Z y Alfa”, pero ¿Qué son? Estos son nombres a etiquetas que se les dieron a diferentes grupos de personas que nacieron en el mismo periodo de años, que además de compartir la época también lo hacen con patrones comunes en su comportamiento, valores y experiencias compartidas.

Ayudan a identificar a personas que crecieron bajo circunstancias históricas, tecnológicas, sociales y culturales similares, lo cual influye en su forma de pensar, comunicarse, consumir contenido y relacionarse.

¿Nunca te habías preguntado a qué generación perteneces? Descúbrelo, aquí te presentamos los diferentes grupos y sus características.

¿En qué generación naciste?

Generación Silenciosa (Silent)

Nacieron entre los años 1928–1945 y sus edades en 2025 rondan entre los 80–97 años

Características:

Se formaron en medio de la guerra y la escasez

Son disciplinados, resilientes y orientados a la estructura

Mantienen valores tradicionales ligados al trabajo y la familia

Baby Boomers

Son los que nacieron entre los años 1946-1964 y sus edades en 2025 rondan entre los 61-79 años

Características:

Hijo/as del auge económico tras la Segunda Guerra Mundial

Priorizaron la estabilidad laboral y el empleo a largo plazo

Protagonistas de movimientos sociales y cambios culturales

Generación X

Los que nacieron entre los años 1965-1980 y sus edades en 2025 rondan entre los 44-60 años

Características:

Considerados la generación “Puente”: infancia analógica y adultez digital

Independientes, prácticos y con baja tolerancia al drama

Vieron nacer internet, MTV y la globalización

Millennials (Generación Y)

Nacieron entre los años 1981-1996 y sus edades en 2025 rondan entre los 29-44 años

Características:

Primer grupo en crecer con internet de manera cotidiana

Amantes de las experiencias: viajes, aprendizaje continuo y emprendimiento

Afectados por crisis económicas y cambios drásticos en el mundo laboral

Digitales por naturaleza y altamente creativos

Generación Z

Los que nacieron entre los años 1997-2012 y sus edades en 2025 rondan entre los 13-28 años

Características:

Verdaderos nativos digitales: TikTok, Instagram y Twitch son su hábitat

Directos, visuales y con gran capacidad para expresarse

Progresistas; participan activamente en causas sociales como el clima y los derechos humanos

Buscan autenticidad y respuestas inmediatas

Generación Alfa

Nacieron entre los años 2013-2025 y sus edades en 2025 rondan entre los 0-12 años

Características:

Crecen rodeados de dispositivos inteligentes

Se desarrollan con IA, pantallas, asistentes de voz y modelos educativos híbridos

Se proyectan como la generación más hiperconectada

