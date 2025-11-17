¿Qué generación eres según tu fecha de nacimiento?

Mucho se oye hablar sobre los “boomers”, “milennials” “generación Z y Alfa”, pero ¿Qué son? Estos son nombres a etiquetas que se les dieron a diferentes grupos de personas que nacieron en el mismo periodo de años, que además de compartir la época también lo hacen con patrones comunes en su comportamiento, valores y experiencias compartidas.Ayudan a identificar a personas que crecieron bajo circunstancias históricas, tecnológicas, sociales y culturales similares, lo cual influye en su forma de pensar, comunicarse, consumir contenido y relacionarse.¿Nunca te habías preguntado a qué generación perteneces? Descúbrelo, aquí te presentamos los diferentes grupos y sus características.Nacieron entre los años 1928–1945 y sus edades en 2025 rondan entre los 80–97 años Características:Son los que nacieron entre los años 1946-1964 y sus edades en 2025 rondan entre los 61-79 años Características: Los que nacieron entre los años 1965-1980 y sus edades en 2025 rondan entre los 44-60 años Características: Nacieron entre los años 1981-1996 y sus edades en 2025 rondan entre los 29-44 años Características: Los que nacieron entre los años 1997-2012 y sus edades en 2025 rondan entre los 13-28 años Características:Nacieron entre los años 2013-2025 y sus edades en 2025 rondan entre los 0-12 años Características:KR