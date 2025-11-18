Beber agua es esencial para el buen funcionamiento del cuerpo, pero existe un debate frecuente sobre si tomar demasiada agua durante las comidas puede interferir en la digestión. Aunque el agua en sí no es perjudicial, consumirla en exceso mientras comes sí puede influir en algunos procesos digestivos. A continuación, te explico cómo y por qué.Cuando ingerimos alimentos, el estómago libera ácido clorhídrico y enzimas necesarias para descomponerlos. Tomar grandes cantidades de agua durante la comida puede:Aunque esta dilución no suele causar un problema grave en personas sanas, puede ralentizar el proceso digestivo, especialmente si la comida es muy pesada o rica en grasas.El estómago tiene una capacidad limitada. Si se llena simultáneamente de comida y grandes cantidades de agua:El exceso de volumen es, por sí mismo, un factor que puede hacer la digestión menos cómoda.Tomar mucha agua mientras comes puede hacer que dependas del líquido para tragar en lugar de masticar adecuadamente. Esto perjudica la digestión porque:El agua pasa rápidamente al intestino, y cuando se consume en exceso durante una comida, puede:No es necesario evitar el agua mientras comes. De hecho, beber pequeños sorbos:Lo recomendado son de 100 a 200 ml durante la comida (un vaso pequeño). Beber agua es fundamental, pero hacerlo en exceso durante las comidas puede ralentizar la digestión, generar hinchazón y alterar la acción de los jugos gástricos.BB