Beber agua es esencial para el buen funcionamiento del cuerpo, pero existe un debate frecuente sobre si tomar demasiada agua durante las comidas puede interferir en la digestión. Aunque el agua en sí no es perjudicial, consumirla en exceso mientras comes sí puede influir en algunos procesos digestivos. A continuación, te explico cómo y por qué.

1.- Dilución temporal de los jugos gástricos

Cuando ingerimos alimentos, el estómago libera ácido clorhídrico y enzimas necesarias para descomponerlos. Tomar grandes cantidades de agua durante la comida puede:

Aumentar el volumen dentro del estómago.

Diluir parcialmente esos jugos gástricos.

Hacer que el estómago necesite producir más ácido para compensar.

Aunque esta dilución no suele causar un problema grave en personas sanas, puede ralentizar el proceso digestivo, especialmente si la comida es muy pesada o rica en grasas.

Beber agua es fundamental, pero hacerlo en exceso durante las comidas puede ralentizar la digestión. CANVA

2.- Sensación de hinchazón y pesadez

El estómago tiene una capacidad limitada. Si se llena simultáneamente de comida y grandes cantidades de agua:

Se distiende más de lo normal.

Aparece una sensación de hinchazón, gases o distensión abdominal.

Puede aumentar el reflujo en personas propensas a acidez o gastritis.

El exceso de volumen es, por sí mismo, un factor que puede hacer la digestión menos cómoda.

3.- Masticación insuficiente

Tomar mucha agua mientras comes puede hacer que dependas del líquido para tragar en lugar de masticar adecuadamente. Esto perjudica la digestión porque:

La saliva contiene enzimas que inician la descomposición de carbohidratos.

Masticar poco fuerza al estómago a trabajar más.

El resultado puede ser digestión lenta y mayor probabilidad de malestar tras la comida.

No es necesario evitar el agua mientras comes, de hecho beber pequeños sorbos es lo recomendable. CANVA

4.- Cambios en la velocidad del vaciamiento gástrico

El agua pasa rápidamente al intestino, y cuando se consume en exceso durante una comida, puede:

Alterar el ritmo normal del vaciamiento gástrico.

Hacer que ciertos alimentos (especialmente líquidos o muy blandos) pasen demasiado rápido al intestino.

Esto puede causar sensación de hambre prematura o, en casos contrarios, digestión incompleta.

¿Cuánta agua se recomienda beber durante las comidas?

No es necesario evitar el agua mientras comes. De hecho, beber pequeños sorbos:

Ayuda a tragar.

Mejora la hidratación.

Facilita el movimiento del bolo alimenticio.

Lo recomendado son de 100 a 200 ml durante la comida (un vaso pequeño). Beber agua es fundamental, pero hacerlo en exceso durante las comidas puede ralentizar la digestión, generar hinchazón y alterar la acción de los jugos gástricos.

BB