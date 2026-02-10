Día de la Fuerza Aérea Mexicana: Cómo se conmemora el 10 de febrero

Cada 10 de febrero, México conmemora el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, una fecha destinada a reconocer la labor, disciplina y compromiso de las mujeres y hombres que integran esta institución fundamental para la seguridad y soberanía del país. La celebración destaca su papel estratégico dentro de las Fuerzas Armadas y su contribución histórica al desarrollo nacional.

La fecha fue establecida en recuerdo del 10 de febrero de 1944, cuando se creó oficialmente la Fuerza Aérea Mexicana como un arma independiente dentro del Ejército. A partir de ese momento, esta institución consolidó su estructura, formación y misiones, convirtiéndose en un componente esencial de la defensa nacional.

La Fuerza Aérea Mexicana tiene como principales tareas la vigilancia y protección del espacio aéreo, el apoyo a operaciones terrestres, así como la participación en acciones de auxilio a la población en casos de desastres naturales, evacuaciones médicas y traslado de ayuda humanitaria. Su intervención ha sido clave durante sismos, huracanes e inundaciones en distintas regiones del país.

CANVA

Participación histórica

Uno de los episodios más representativos de la Fuerza Aérea Mexicana ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, con la participación del Escuadrón 201, conocido como las “Águilas Aztecas”, que combatió en Filipinas en 1945. Este hecho marcó un precedente histórico al ser la primera vez que fuerzas armadas mexicanas participaron en un conflicto armado fuera del territorio nacional.

Formación y modernización

A lo largo de los años, la Fuerza Aérea Mexicana ha fortalecido su preparación mediante instituciones especializadas como el Colegio del Aire, donde se forman pilotos, ingenieros y personal técnico altamente capacitado. Además, ha impulsado procesos de modernización tecnológica para responder a los retos actuales en materia de seguridad y defensa.

Una fecha de reconocimiento

El Día de la Fuerza Aérea Mexicana no solo honra su historia, sino que también reconoce el esfuerzo, la vocación de servicio y el profesionalismo de quienes forman parte de esta institución. Cada 10 de febrero, esta conmemoración invita a reflexionar sobre su contribución permanente a la protección del país y al bienestar de la población mexicana.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

