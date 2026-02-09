Conoce los mejores rituales para el eclipse solar anular de febrero 2026

Un fenómeno astrológico está por suceder este martes 17 de febrero, se trata de un eclipse solar anular, también conocido como “anillo de fuego”, por el impactante efecto visual que genera, cuando la luna oculte casi por completo el sol (aproximadamente el 96%) y deje visible un brillante aro de luz a su alrededor.

Para los amantes de la astrología es bien sabido que este tipo de fenómenos se prestan para realizar rituales, porque combinan la psicología humana, el simbolismo histórico y la percepción de ciclos energéticos.

Cada evento simboliza aspectos diferentes, en este caso los eclipses se ven como catalizadores drásticos o “portales de evolución”, una oportunidad para que las personas se desprendan del pasado y desechen las energías negativas que se hayan acumulado con el tiempo.

¿Cuáles son los mejores rituales para el próximo eclipse solar en febrero?

Existen varios tipos de rituales, a continuación se te presentará algunos de los principales y más recomendados para aprovechar esta energía de transformación.

Para eliminar las energías negativas y liberarte del pasado

Dado a que los eclipses representan un momento de “oscuridad” momentánea son ideales para soltar lo que ya no te sirve.

Necesitarás: papel, pluma, una vela naranja

Procedimiento: Escribe en el papel todo aquello que deseas dejar atrás (hábitos, miedos o relaciones) y luego dóblala. Durante el punto máximo del eclipse (alrededor de las 12:11 TU), quema el papel con la llama de la vela naranja (que simboliza energía, entusiasmo y vitalidad) y visualiza cómo esa energía se transmuta.

Finalmente deja que las cenizas se dispersen como símbolo de liberación

Ritual de "Acuario": Sinergia y redes

Este eclipse coincide con la temporada de Acuario, por lo que se puede resaltar las alianzas y los proyectos a futuro. Este ritual busca atraer personas y grupos que resuenen con tu propósito de vida.

Necesitarás: Un cristal de aguamarina o turmalina negra y un trozo de hilo de cobre.

Procedimiento: Envuelve el cristal con el hilo de cobre para potenciar la "conducción" de energía. Sostén el amuleto y decreta: "Mis tribus transmiten mareas transformadoras".

Para atraer el amor

Se cree que la alineación de este evento con Venus y Neptuno favorece la sanación de vínculos y la atracción de conexiones significativas.

Necesitarás: Una vela rosa y un cuarzo rosa.

Procedimiento: Enciende la vela y coloca el cuarzo a su lado. Visualiza una luz rosada que te envuelve, recordándote que eres digno de amor y éxito. Es un momento poderoso para practicar el amor propio y confiar en que el Universo está alineando lo mejor para ti.

¿A qué hora será el eclipse solar anular?

De acuerdo con Star Walk, plataforma especializada en astronomía, el eclipse parcial comenzará aproximadamente a las 9:56 GMT, es decir, a las 3:56 de la madrugada (horario del centro de México) , mientras que la anularidad iniciará a las 11:42 GMT o a las 5:42 am en México.

KR