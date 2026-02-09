Cómo limpiar el arenero de tu gato correctamente para evitar malos olores

Los gatos suelen ser muy higiénicos; utilizan su lengua para distribuir saliva y remover suciedad, pelo suelto y parásitos, lo que también les ayuda a regular su temperatura y a mantener el pelaje sano e impermeable. A pesar de ello, no se debe pasar por alto la limpieza adicional, pues también se deben bañar cada cierto tiempo.

Pero eso no es lo único; de igual forma hay que mantener limpio su arenero, para evitar los malos olores que vengan de la caja de arena . Si bien el hedor no viene precisamente del gato, sí deriva del intenso olor que tiene su orina, la cual contiene ácido úrico.

Si sientes que toda tu casa huele a arenero de gato, aquí tienes unos trucos para evitar y prevenir los olores desagradables que se pueden generar en este espacio importante para tu michi.

¿Cómo limpiar y evitar el mal olor en el arenero para gatos?

Evitar el mal olor en el arenero de tu gato es más fácil de lo que parece. Lo más importante es limpiarlo frecuentemente. Expertos recomiendan retirar los residuos del arenero mínimo una vez al día, sin embargo, esto puede variar dependiendo de cuántos gatos tengas en casa.

Esto no solo le genera más comodidad a tu michi y evita que quiera hacer sus necesidades en otra área de la casa, sino que previene que la orina y los olores se impregnen en las paredes de la caja de arena, las cuales en la mayoría de los casos son de plástico.

Utilizar un arenero de acero inoxidable también es una excelente manera de evitar el típico aroma a gato. Este es un material no poroso, lo que significa que no absorbe la orina ni los olores a largo plazo, y evita la acumulación de bacterias.

Otra recomendación es lavar la caja de arena con frecuencia y colocarle arena totalmente limpia de nuevo.

Asimismo, es popularmente conocido que espolvorear bicarbonato de sodio al fondo del arenero, cuando está recién lavado, y luego colocar la arena para gato puede ayudar a controlar los olores.

No obstante, muchos veterinarios y especialistas no lo recomiendan, pues aumenta la cantidad de polvo que tiene el arenero y que tu michi puede respirar cuando entra a hacer sus necesidades, lo cual podría resultar perjudicial para su salud.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR