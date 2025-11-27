Cada 27 de noviembre el Día de Acción de Gracias es celebrado en Estados Unidos y Canadá. Esta festividad es celebrada con un gran carácter familiar en el que el foco principal es la comida, cuyo platillo principal es el pavo.

Este exquisito pavo es parte de lo que hace especial a esta festividad; pero va más allá de su delicioso sabor, su significado está lleno de historia y simbolismo. A continuación te decimos cuál es el origen de esta tradición y por qué el pavo se ha convertido en el platillo principal.

¿Por qué el pavo es un plato de Acción de Gracias?

Esta respuesta la contesta la Revista National Geographic, que compartió que de acuerdo a la historia, al momento de celebrar un banquete, era preferible desde el punto de vista práctico sacrificar un ave que una vaca o un cerdo, ya que las primeras eran más accesibles por su bajo costo y su rápida reproducción, por tal razón, para los colonos era más conveniente elegir un pavo como cena.

El pavo es el platillo principal del Día de Acción de Gracias. UNSPLASH / L. BRIMBLE

Por otro lado, en cuanto la tradicional de “perdonar la vida de un pavo” data de a finales del siglo XIX, cuando los granjeros estadounidenses comenzaron a regalar sus pavos al presidente, lo cual finalmente propició una competición para ver a cuál de ellos elegía para la cena de Acción de Gracias.

¿Cuál es el significado del Día de Acción de Gracias?

Tradicionalmente, se reconoce el primer Día de Acción de Gracias “oficial” celebrado en Plymouth (Massachusetts) en otoño de 1621. De acuerdo con la historia, ese año, los colonos ingleses de Plymouth celebraron un banquete para celebrar la cosecha después de un año especialmente duro.

Asimismo, en la ocasión invitaron también a miembros de la tribu Wampanoag, quienes les habían brindado comida para sobrevivir al invierno anterior a cambio de su ayuda contra otra tribu rival. Es por tal razón que el Día de Acción de Gracias se tomó como un símbolo de fraternidad.

Con información de National Geographic.

