Día de Acción de Gracias: estos son los mejores mensajes para enviar hoy

El día de hoy se lleva a cabo una celebración que logra unificar a familiares, amigos y a todas las personas que consideramos importantes en nuestra vida, hablamos del Día de Acción de Gracias o también conocido como Thanksgiving. La dinámica de esta festividad se basa en el compartir, convivir desde un espacio de cariño y amor, reflexionar, pero sobretodo agradecer, esto acompañado de platillos tradicionales que han trascendido a lo largo de múltiples generaciones. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, la tradición se remonta a 1621, cuando los colonos ingleses establecidos en Plymouth, compartieron con los pueblos nativos una celebración para agradecer la primera cosecha abundante tras un invierno especialmente duro.Durante esos tres días se sirvieron alimentos como pavo, calabaza y frutas secas, símbolos de gratitud y esperanza.Con los años, la festividad fue adquiriendo mayor relevancia. En 1789, el presidente George Washington proclamó por primera vez el Día de Acción de Gracias como celebración nacional, aunque cada estado lo celebraba en fechas distintas.No fue sino hasta 1863, durante el mandato de Abraham Lincoln, cuando se estableció oficialmente el último jueves de noviembre. Aunque esta festividad es mayormente celebrada en Estados Unidos, en otras partes del mundo, incluyendo algunos países de América Latina, no están exentos de poder llevar a cabo la típica y tradicional cena de Acción de Gracias. Es por esto que si en tu familia se lleva a cabo la conmemoración de este día, te recomendamos brindarle a tus seres queridos unas palabras que reflejen tu cariño y el agradecimiento que sientes al poder formar parte de su vida. A continuación, te brindamos algunas frases que puedes enviarle a tu familia o amigos en este día tan especial: Con información de El Universal CT