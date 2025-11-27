Día de Acción de Gracias: estos son los mejores mensajes para enviar hoy

El día de hoy se lleva a cabo una celebración que logra unificar a familiares, amigos y a todas las personas que consideramos importantes en nuestra vida, hablamos del Día de Acción de Gracias o también conocido como Thanksgiving. La dinámica de esta festividad se basa en el compartir, convivir desde un espacio de cariño y amor, reflexionar, pero sobretodo agradecer, esto acompañado de platillos tradicionales que han trascendido a lo largo de múltiples generaciones.

¿Cuál es el origen histórico del Día de Acción de Gracias?

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, la tradición se remonta a 1621, cuando los colonos ingleses establecidos en Plymouth, compartieron con los pueblos nativos una celebración para agradecer la primera cosecha abundante tras un invierno especialmente duro.

Durante esos tres días se sirvieron alimentos como pavo, calabaza y frutas secas, símbolos de gratitud y esperanza.

Con los años, la festividad fue adquiriendo mayor relevancia. En 1789, el presidente George Washington proclamó por primera vez el Día de Acción de Gracias como celebración nacional, aunque cada estado lo celebraba en fechas distintas.

No fue sino hasta 1863, durante el mandato de Abraham Lincoln, cuando se estableció oficialmente el último jueves de noviembre.

Frases emotivas y saludos para este Día de Acción de Gracias

Aunque esta festividad es mayormente celebrada en Estados Unidos, en otras partes del mundo, incluyendo algunos países de América Latina, no están exentos de poder llevar a cabo la típica y tradicional cena de Acción de Gracias. Es por esto que si en tu familia se lleva a cabo la conmemoración de este día, te recomendamos brindarle a tus seres queridos unas palabras que reflejen tu cariño y el agradecimiento que sientes al poder formar parte de su vida.

A continuación, te brindamos algunas frases que puedes enviarle a tu familia o amigos en este día tan especial:

Hoy agradezco por cada persona que hace mi vida mejor. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

Mostrar gratitud es una de las cosas más simples pero poderosas que los humanos pueden hacer unos por otros.

La gratitud es la capacidad de experimentar la vida como un regalo. Nos libera de la prisión de la preocupación.

Sé agradecido por lo que tienes; terminarás teniendo más. Si te concentras en lo que no tienes, nunca jamás tendrás suficiente.

Que este día fortalezca los lazos que nos unen. ¡Feliz Acción de Gracias, familia!

Cuando amas lo que tienes, tienes todo lo que necesitas.

No es la alegría lo que nos hace agradecidos; es la gratitud lo que nos hace felices.

Que este día te recuerde lo valioso que es detenerse un instante para apreciar lo que tenemos. Que le des la mano a los tuyos y agradezcan porque se tienen.

Con información de El Universal

CT